Joey Veerman: "Bunu neden yapayım? Bunun hiçbir anlamı yok"

Joey Veerman, iki yıllık aranın ardından Hollanda Milli Takımı kadrosuna geri döndü. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, "Ülkem için oynamayı gerçekten çok istiyorum" dedi.

Veerman, Ronald Koeman tarafından fazla uzun süre göz ardı edildiğini düşünmüyor. Xavi'nin selefi olan Koeman için, "Hayır. Güzel bir transfer yaptım ve bu benim için Hollanda Milli Takımı'nda yeni bir başlangıç. O yüzden neden geçmişe dönüp bakayım? Bunun hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Eski PSV'li oyuncunun, Xavi'nin milli takım teknik direktörlüğü hakkında artık oldukça net bir fikri var. "Birkaç toplantı yaptık ve orada bunu nasıl yapacağımızı, onun nasıl görmek istediğini açıkça anlattı. Oyun anlayışı hakkında çok konuşmaya çalışıyor, topa sahipken bunu nasıl yapacağımızdan sıkça bahsediyor ve bence bu iyi ve net." dedi.

Veerman, Xavi ile henüz kapsamlı şekilde konuşmadı. "Hayır, onunla henüz birebir bir görüşmem olmadı ama beni, bende gördüklerine göre seçtiğini düşünüyorum. Umarım keyifli ve güzel futbol oynarız. Bunu dört gözle bekliyorum." dedi.

Hollanda Milli Takımı'na dönen Veerman, Uluslar Ligi'ndeki ilk rakip Almanya karşısında perşembe günü süre almayı umuyor. Özellikle de o maçta Dortmund'dan bazı takım arkadaşlarıyla karşılaşacak olması nedeniyle.

Veerman, "Umarım o çocuklara karşı birkaç dakika da olsa oynarım, çünkü soyunma odasında Felix Nmecha ve Niko Schlotterbeck'le bunun hakkında zaten konuştuk. Üç gün sonra onlarla yeniden karşılaşmak güzel olur" derken, şimdiden PSV ile Dortmund arasında bazı farklar gördüğünü söyledi.

Kontrol oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen hafta sahamızda Paderborn'la oynadık. Bu, PSV ile Eredivisie'deki alt sıra takımlarına karşı iç sahada oynamaktan farklı. Bu gerçekten büyük bir fark. Seviye açısından ama aynı zamanda oyuncuların içeriği bakımından da. Baskı yapma şekilleri, bire bir tam gaz üzerine gelmeleri..."