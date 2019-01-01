Joey Barton, rakip takım hocasına saldırdı!

Fleetwood teknik direktörü Joey Barton'un, maç sonrası tünelde Barnsley teknik direktörüne saldırdığı iddia edildi.

Sky Sports 'un haberine göre İngiltere 1. Lig ekiplerinden Fleetwood, 42. haftada Barnsley ile karşı karşıya geldi. Barnsley'in 4-2 kazandığı karşılaşmanın ardından ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Fleetwood teknik direktörü ve aynı zamanda eski futbolcu Joey Barton'un, kendi gibi eski bir futbolcu olan Barnsley teknik direktörü Daniel Stendel'e maç sonu tünelde saldırdığı söylendi.

Bu iddiayı ortaya atan isim ise Barnsley forveti Cauley Woodrow oldu. Twitter hesabı üzerinden Barton'un, hoası Stendel'e saldırdığı ve Stendel'in suratının kanlar içinde olduğunu yazdı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde silindi.

Olayın ardından Barnsley kulübü, tünelde bir olayın yaşandığını ve polisin olay hakkında soruşturma başlattığını resmi kanallarından duyurdu.

Oakwell Stadyumu'ndan ayrıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulan Joey Barton, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.