Joelinton rekor bedelle Newcastle United'da!

Newcaste United, Hoffenheim'ın Brezilyalı golcüsünü kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Premier Lig ekiplerinden , forması giyen Joelinton'un transferini resmen açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Brezilyalı oyuncunun transferi için Hoffenheim'a 45 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyen Newcastle United, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

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Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Joelinton, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kulüp benim için büyük bir yatırım yaptı ve bu benim için büyük bir sorumluluk. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Hoffenheim'ın 2015 yazında Sport Recife'den 2.2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Joelinton, geçen sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol atıp 7 de asist yapmıştı.