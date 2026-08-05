Joël Veltman yeni kulübünü buldu: Bonservisi elinde olan savunmacı İngiltere’de kalıyor

Joël Veltman kariyerini West Ham United'da sürdürmeye hazırlanıyor. Bunu Voetbal International duyurdu. 34 yaşındaki savunmacı, Brighton & Hove Albion'dan ayrılmasının ardından son haftalarda bonservissiz durumdaydı.

Veltman, Londra ekibiyle artık anlaşmaya yakın. Sağlık kontrolünden geçti, ancak yalnızca son detaylarda uzlaşma sağlanması gerekiyor. Ardından sözleşmesini imzalayacak.

West Ham, geçen sezon Premier League'i on sekizinci sırada tamamladı. Bu da kulübün gelecek sezon ilk kez 2011/12'den bu yana Championship'te mücadele edeceği anlamına geliyor.

Veltman, son altı sezondur Brighton & Hove Albion forması giyiyordu. İngiliz kulübü onu 2020'de Ajax'tan 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. O tarihten bu yana Britanya ekibi adına 191 resmi maça çıktı.

Bu yaz Veltman'ın sözleşmesi uzatılmadı ve bu nedenle bonservissiz statü kazandı. Son haftalarda kondisyonunu korumak için Jong Ajax'ın takım antrenmanlarına katıldı.

Bunun ardından Ajax'a olası bir dönüşle ilgili spekülasyonlar ortaya çıktı. Veltman, geçen hafta bu konuda ESPN'e şunları söyledi: “Aslında Ajax'la gerçekten hiçbir şey konuşulmadı, bu yüzden şu anda geri dönüş kesinlikle gündemde değil. Ama hiçbir ihtimali dışlamıyorum, Hollanda'daki diğer kulüpleri de değil. Eğer tablo uygunsa, bunu iki elimle birden tutarım.”

VI'ye göre Veltman, Fransa'dan RC Strasbourg ve Brezilya'dan Botafogo'dan teklifler aldı. Ancak tecrübeli savunmacı şimdi West Ham'ı seçerek İngiltere'de daha uzun süre kalmayı tercih ediyor.