Joel Matip: Messi maçtan sonra çökmüştü

Liverpool'un stoperi Joel Matip, Barcelona'yı 4-0 yendikleri maçın ardından Lionel Messi ile doping testi odasında oturduğu anları anlattı.

2018-19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu , yarı final rövanşında 'ya karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atarak finale yükselmişti.

Liverpool'un Kamerunlu savunma oyuncusu Joel Matip, 3-0 biten ilk maçtan sonra 4-0 kazandıkları rövanşın sonunda yaşananları 11Freunde'ye anlattı.

Maç sonunda doping testi için kendisi ve Messi'nin seçildiğini söyleyen Matip, Arjantinli yıldızın moralinin çok bozuk olduğunu belirtti:

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"Maçtan sonra kol kola girmiş Kop tribünleri önünde taraftarlarla beraber You'll Never Walk Alone söylüyorduk. Kariyerimin en güzel anlarından biriydi."

"Hiçbir şey umrumda değildi, taraftarlarla şarkı söylerken bulutların üzerindeydim. Sonra doping testi odasına gittim. Orada bir adam oturuyordu, çok üzgündü. O adam 'ydi."

"Birbirinizi sahalardan tanıyorsunuz ama her gün küçük bir odada kahve içiyormuşsunuz gibi tanımıyorsunuz elbette... Herkes kutlama yapıyordu. Ben de bir odada Messi ile oturuyordum."

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'da doğan ve Liverpool'a 'den transfer olan Matip, teknik direktör Jürgen Klopp ile olan ilişkilerine de değindi ve bazen takım arkadaşlarının onu anlamadığını söyledi:

"Bazen soyunma odasında Klopp'un şakalarını direkt olarak anlayan tek kişi ben oluyorum. Bir köşede oturmuş, diğerlerinin ne düşündüğünü seyrediyorum. Hoca, Almanca bir deyim olan ve 'yumurtanın sarısı' şeklinde tercüme edilen bir şey söylüyor. Aslında bu deyim, bir şeyin çok da iyi olmadığını belirtmek için kullanılır. Ama bunu sadece yardımcı antrenör ve ben anlıyoruz ve kahkahalara boğuluyoruz! Sonra söylediği cümlelerin ne anlama geldiğini takım arkadaşlarıma açıklamak zorunda kalıyorum."

Takımın Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino'nun giyim tarzından söz eden Matip, "Firmino sanki bir mankenmiş gibi giyiniyor ve giydiklerini çok iyi taşıyor. Onun giydiği kıyafetleri ben giysem James Bond filmlerindeki kötü karakterlere benzerim" dedi.