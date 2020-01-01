Joe Cole: Premier Lig'de sezon iptal edilmeli

Bir dönem Liverpool forması da giyen eski futbolcu Joe Cole, sezonun iptal edilmesini ve Liverpool'un şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

Premier Lig'de ve gibi büyük takımların formasını giyen eski İngiliz futbolcu Joe Cole, ligin devam etmemesi durumunda sezonun iptal edilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan eski takımı Liverpool'un bu koşullar altında şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini belirten Cole, Daily Star'a verdiği röportajında şunları dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Eğer izin verilirse en kısa sürede sezonu bitirmemiz gerek. En ideali bu olur. Eğer gelecek sezon da yaklaşmışken bu sezonu bitiremeyeceksek en doğru karar iptal edip baştan başlamak olur."

Daha fazla takım

"Herkes kulübü için en iyisini istiyor. Herkesin yararına uygun bir çözüm bulunamazsa ters etki yaratır. Bence tek çözüm sezonu bitiremiyorsak silbaştan başlamak."

"Eminim benden daha zeki insanlar çözüm üretecektir fakat bu durumda ülkece birlik olmamız gerek. Futbol dünyasındakiler de bunu çok iyi anlamalı. 100 metrelik bir yarışı 70. metrede bitirmek çok fazla tartışma yaratır. Sporda birçok sürprizle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Ne olacağından asla emin olamazsınız. İnsanların bencil olmaması gereken bir süreçteyiz ve bu futbolda da böyle olmalı. İptal kararı bazı kulüplerin yararına olurken bazıları da çok üzülecek. Ancak şu anda futboldan daha büyük şeyler tehlike altında: İnsanların hayatları söz konusu."