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Jobe Bellingham, kariyerinde ilk kez İngiltere A Millî Takımı kadrosuna çağrıldı. Thomas Tuchel böylece İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund'daki belirgin performans artışını ödüllendirdi.

Bellingham, sezonun başlamasıyla Dortmund'un orta sahasında vazgeçilmez hâle geldi ve son dönemde Joey Veerman ile birlikte çok iyi bir performans sergiledi; Felix Nmecha gibi oyuncular ise daha zayıf performanslar ortaya koydu.

Bellingham, sarı-siyahlı formayla bugüne kadarki en iyi maçını son olarak Bayern Münih'e karşı oynanan büyük karşılaşmada çıkardı. Son derece aktifti ve hücumda birkaç kez tehlike yarattı (SPOX notu: 2).

"Fiziksel olarak gerçekten üst düzeyde. Bu da görülüyor" diyen sportif direktör Ole Book, maçın ardından Bellingham'ı övdü. "Bu seviyeye tamamen ayak uydurabiliyor, maçların içine de girebiliyor. Maç biraz uzasa bile düzgün oynamaya devam edecek gücü hâlâ oluyor." 40 yaşındaki Book sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seviyedeki oyuncuların hepsi ilk anlarda bunu yapabilir. Ama o, maç boyunca çok koşup yine de düzgün futbol oynayabiliyor." Book'a göre Bellingham, "büyük sahneye uygun" bir oyuncu. Genç futbolcu bunu Bayern Münih karşısında kanıtladı.

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Tuchel, İngiltere'nin yıldızlarına karşı sert tutumunu sürdürüyor

Bellingham'ın Dortmund'daki ilk sezonuna kıyasla gösterdiği belirgin performans artışının ödülü de geldi: Jobe, ilk kez kardeşi Jude ile birlikte İngiltere Millî Takımı'na katılacak. Şimdiye kadar yalnızca U21 takımında forma giymişti.

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"Takıma katılma ve A takımda iz bırakma fırsatı bulacak. Artık çok sayıda maça çıktı ve Dortmund'da formda. Bu yüzden aramızda olmayı hak etti. İki kardeşin de kadroya çağrılması harika bir hikâye" diyen Tuchel, 21 yaşındaki oyuncuyu Hırvatistan (12 Kasım) ve dünya şampiyonu İspanya (15 Kasım) ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için neden kadroya aldığını açıkladı.

Tuchel, Bellingham'ı kadroya çağırırken tanınmış isimlere de ayrıcalık tanımayan sert tutumunu sürdürdü. Manchester City'den Phil Foden ve Cole Palmer, Tuchel'in kadrosunda yine yok. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması İngiltere'de hararetle tartışılan Trent Alexander-Arnold ise bir kez daha kadroda yer aldı.

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Kadronun öne çıkan ismi, özel bir rekora yaklaşan Bayern Münih yıldızı Kane. Kane, 125 millî maçla şu anda eski kaleci Peter Shilton ile aynı sayıda maça çıkmış durumda ve kasım ayında tek başına rekorun sahibi olması bekleniyor. Tuchel, Kane hakkında "Ortaya koyduğu performans inanılmaz" dedi ve ekledi: "Ballon d'Or'u hak ederek kazanıyor ve İngiltere formasıyla çıkacağı bir sonraki maçta 126 maçla en çok millî maça çıkan oyuncu olacak. Bu, profesyonel yaklaşımını ve tutumunu gösteriyor."