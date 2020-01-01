Joaquin: Koeman'ı takıma malzemeci bile yapmam

Real Betis’in veteran yıldızı Joaquin, Valencia’da oynadığı dönemde hocalığını yapan Ronald Koeman’ı eleştirdi.

’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, 2007-2008 sezonunda kısa bir dönem ’yı çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adamın görevine altı ayda son verilmişti.

O dönem hakkında konuşan Joaquin, “Kariyerimin iyi bir dönemi değildi. Kötü bir tecrübeydi. O günler hakkında konuşmak istemiyorum çünkü yaşadıklarım beni çok üzdü. Zor zamanlar geçirdim” dedi.

Haberin devamı aşağıda

Koeman’a ateş püsküren İspanyol futbolcu, “Barcelona gibi üst düzey bir takımın başına geçmesi beni şaşkınlığa uğrattı. ’in başkanı olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım” diye konuştu.

Daha fazla takım

Hollandalı teknik adam ile kavgalı olduğunu söyleyen Joaquin, “O, bana selam vermez. Ben de ona selam vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Barcelona ile Real Betis, 7 Kasım Cumartesi günü Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.