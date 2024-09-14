Joao Mario, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un Trabzonspor maçı için ilk 11'i netleşirken yeni transfer Joao Mario derbide oynayacak mı?

Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek

Van Bronckhorst'un kadrosu netleşti

Joao Mario oynayacak mı?

NE OLDU? Beşiktaş, Trabzonspor maçını kayıpsız atlatarak iyi grafiğini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst derbi için ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. Peki Joao Mario, Van Bronckhorst'un kadrosunda oynayacak mı?

JOAO MARIO, TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI? Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma için siyah-beyazlıların teknik direktörü Van Bronckhorst son planlarını yaptı. Van Bronckhorst'un planı şu şekilde:

Sabah'ın haberine göre, Hollandalı, Trabzonspor karşısında Paulista-Uduokhai ikilisini bozmayacak. Kalede Mert Günok'a görev verecek Van Bronckhorst, sol bekte Masuaku, sağ bekte ise Svensson'u oynatacak.

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Orta sahada Gedson Fernandes ve Musrati'ye formayı verecek olan Van Bronckhorst, hücumda ise Rashica, Rafa ve Immobile'nin partneri olarak Joao Mario'yu sahaya sürecek. Hollandalı, Joao Mario'ya ilk maçında sol forvet olarak şans verecek. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.