Portekizli yıldız Joao Felix'in Avrupa futboluna dönüşü ve Barcelona'ya geri dönme isteği, yeni bir engelle karşı karşıya kaldı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Portekizli oyuncu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan serüveninin ardından Avrupa'ya dönmek istiyor ve asıl hedefi, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Barcelona'ya geri dönmek.

Ancak 365Scores sitesi, Felix'in Al Nassr ile imzaladığı sözleşmenin, Suudi kulübünün sözleşmeyi tek taraflı olarak uzatmasına imkân tanıyan bir madde içerdiğini doğruladı.

365Scores'un yayımladığı bilgilere göre Al Nassr, Portekizli oyuncunun daha önce onayladığı sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla, Joao Felix'ten yeni bir imza almasına gerek kalmadan bu uzatmayı devreye sokabilir.

Madde; uzatma süresi, mali tazminat ve uygulanması için belirlenen süre gibi hususları kapsıyor. Dolayısıyla Suudi kulübü, forveti 2027 yazı sonrasına kadar elinde tutmasına imkân tanıyan bir araca sahip.

365Scores, Al Nassr yönetiminin Portekizli oyuncunun geleceğini görüşmek üzere yakında Jorge Mendes ile bir toplantı yapmayı planladığını belirtti.

Sport ise şunu dile getirdi: "Jorge Mendes'in, müvekkili Joao Felix'in serbest oyuncu olarak Camp Nou'ya dönme isteğini Katalan kulübüne bildirdiği düşünülüyor."

Camp Nou'da Joao Felix'in isteğinden haberdarlar, ancak dönüşü şu an için öncelik değil. Çoğu maçına sol kanattan başlayan ve içeriye, derinliğe doğru hareket etme eğilimi gösteren Portekizli oyuncu, özellikleri Flick'in bu mevkide aradığı profille daha fazla örtüşen Gordon ve Karim Adeyemi'nin gerisinde kalacak.