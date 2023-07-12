Joan Laporta: "Arda Güler transferi, Barcelona için hata olurdu"

Joan Laporta, Real Madrid'e giden Arda Güler'in Katalan devine olası transferinin Barcelona için hata olacağını söylüyor.

Barcelona, Arda Güler transferini gerçekleştiremedi

Arda, Real Madrid'e gitmeyi tercih etti

Barcelona genç yetenek için Real'in yaptığı ödemeyi yapmak istemedi

NE OLDU? Hem Real Madrid hem de Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i istiyordu. Ancak bu transfer yarışında kazanan Real Madrid oldu. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler transferinin kendileri için bir hata olacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Mundo Deportivo'ya konuşan Joan Laporta şunları söyledi: "Arda Güler ile bir anlaşmamız vardı ve onun için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro ödemeye hazırdık. Ama sonra Real Madrid devreye girdi ve Arda için çok daha fazlasını ödediler. Biz de bir teklif yarışına girmenin uygun olmayacağını düşündük. Başka iyi oyuncularımız var. Arda Güler transferinden maliyetinin büyüklüğü nedeniyle uzaklaştık. Bizim açımızdan bir hata olacağını düşündük. Belli bir çizgimiz var ve bu yolda ilerliyoruz. Bu, hem Arda hem de Barcelona'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için geçerli."

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