Goal.com
CanlıBiletler
Joan GarciaGetty

Çeviri:

Joan Garcia: Real Madrid umurumda değil, Barcelona ile hedefim bu

Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
İspanya

Seçkin kaleci aynı iki kupanın peşinde

Barcelona kalecisi Joan Garcia, dikkatini tamamen takımına verdiğini teyit ederek, yeni sezonun başlaması öncesinde Real Madrid'in transferlerini düşünmenin kendisini meşgul etmediğini vurguladı.

Katalan file bekçisi, kamp faaliyetlerine katılımı sırasında Marca gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Barcelona'nın güçlü bir takıma sahip olduğunu kanıtladığını söyledi ve rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmek yerine kendine odaklanmanın hedeflere ulaşmanın yolu olduğunu vurguladı.

Joan Garcia şöyle açıkladı: "Başkalarına bakmak hata olur. Büyük bir takım olduğumuzu kanıtladık. Kendimize odaklanırsak, herhangi bir rakibi yenebiliriz. Çok iyi oyunculara sahipler, ancak iyi oyunculara sahip olmanın her şey olmadığını birçok kez gördük."

Barcelona'daki hedeflerine gelince, kaleci gelecek sezonki en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu ortaya koydu ve şunları söyledi: "Barcelona ile bir yıl geçirdim ve La Liga ile Süper Kupa'yı kazandık, şimdi de İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandım. 2026-2027 sezonundaki hedefim Şampiyonlar Ligi, çünkü kulüpler düzeyindeki en büyük turnuva o."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takıntı iyi bir şey değil, çünkü başaramazsak olumsuz etkisi büyük olabilir, ancak iyi bir performans sergileme hırsına ve arzusuna sahip olmalıyız, çünkü bunu başaracak kapasiteye sahibiz."

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Joan Garcia ayrıca takım arkadaşı Ferran Torres'in geleceğinden de bahsederek onun Barcelona'da kalmasını istediğini dile getirdi ve şöyle konuştu: "Kalırsa çok mutlu olurum. Saha içinde ve dışında harika bir oyuncu. Bana kalsa, kesinlikle kalırdı."

Barcelona kalecisi, kulübün Julian Alvarez ile anlaşma ihtimaline de değindi, ancak transfere yorum yapmayı reddederek sportif direktör Deco'nun yürüttüğü çalışmaya güvendiğini vurguladı; öte yandan kulübün şu ana kadar yaptığı yeni transferleri övdü.

Joan Garcia, gelecek 10 Ağustos civarında Barcelona antrenmanlarına katılmaya hazırlanıyor ve takımın La Liga'daki ilk maçında, 23 Ağustos'ta Elche karşısında ilk on birde yer alma fırsatı elde etmek için çalıştığını belirtti.

Ayrıca oku:
Tebas, Infantino'ya patladı: Futbol senin kişisel mülkün değil!

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin