Barcelona kalecisi Joan Garcia, dikkatini tamamen takımına verdiğini teyit ederek, yeni sezonun başlaması öncesinde Real Madrid'in transferlerini düşünmenin kendisini meşgul etmediğini vurguladı.

Katalan file bekçisi, kamp faaliyetlerine katılımı sırasında Marca gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Barcelona'nın güçlü bir takıma sahip olduğunu kanıtladığını söyledi ve rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmek yerine kendine odaklanmanın hedeflere ulaşmanın yolu olduğunu vurguladı.

Joan Garcia şöyle açıkladı: "Başkalarına bakmak hata olur. Büyük bir takım olduğumuzu kanıtladık. Kendimize odaklanırsak, herhangi bir rakibi yenebiliriz. Çok iyi oyunculara sahipler, ancak iyi oyunculara sahip olmanın her şey olmadığını birçok kez gördük."

Barcelona'daki hedeflerine gelince, kaleci gelecek sezonki en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu ortaya koydu ve şunları söyledi: "Barcelona ile bir yıl geçirdim ve La Liga ile Süper Kupa'yı kazandık, şimdi de İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandım. 2026-2027 sezonundaki hedefim Şampiyonlar Ligi, çünkü kulüpler düzeyindeki en büyük turnuva o."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takıntı iyi bir şey değil, çünkü başaramazsak olumsuz etkisi büyük olabilir, ancak iyi bir performans sergileme hırsına ve arzusuna sahip olmalıyız, çünkü bunu başaracak kapasiteye sahibiz."

Joan Garcia ayrıca takım arkadaşı Ferran Torres'in geleceğinden de bahsederek onun Barcelona'da kalmasını istediğini dile getirdi ve şöyle konuştu: "Kalırsa çok mutlu olurum. Saha içinde ve dışında harika bir oyuncu. Bana kalsa, kesinlikle kalırdı."

Barcelona kalecisi, kulübün Julian Alvarez ile anlaşma ihtimaline de değindi, ancak transfere yorum yapmayı reddederek sportif direktör Deco'nun yürüttüğü çalışmaya güvendiğini vurguladı; öte yandan kulübün şu ana kadar yaptığı yeni transferleri övdü.

Joan Garcia, gelecek 10 Ağustos civarında Barcelona antrenmanlarına katılmaya hazırlanıyor ve takımın La Liga'daki ilk maçında, 23 Ağustos'ta Elche karşısında ilk on birde yer alma fırsatı elde etmek için çalıştığını belirtti.

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