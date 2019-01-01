Joachim Löw'den flaş karar! Boateng, Hummels ve Müller...

2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun mimarlarından olan üç isim, Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda artık olmayacak...

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw flaş bir karar vererek Mats Hummels, Jerome Boateng ve Thomas Müller'in artık planları arasında yer almayacağını ve bu üç oyuncunun milli takım kadrosuna çağrılmayacağını duyurdu.

Hummels, Boateng ve Müller, Almanya'nın Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden olmuşlardı.

Konuyla ilgili olarak Bild'e açıklamalarda bulunan Löw, "2019, Alman milli takımı için yeni bir başlangıç yılı. Geçen yılın sonunda başlattığımız değişimi sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller bundan sonra milli takım kadrosunda olmayacaklar. Bu düşüncemi ve planlarımı bizzat oyunculara ve Bayern Münih teknik heyetine açıkladım." dedi.

"Geleceği düşünmeye devam edeceğiz"

Üç oyuncunun halen dünya çapında olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Almanya'ya milli takıma yıllarca hizmet eden üç oyuncumuza birlikte geçirdiğimiz başarılı ve özel yıllar için çok teşekkür ediyorum. Milli takımda şu anda geleceği inşa etmek bizim için çok önemli. Takımın yüzünü değiştirmek istiyoruz. Bunun da doğru bir adım olduğuna inanıyorum. Geleceği düşünmeye devam edeceğiz. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de genç ve gelişime açık oyuncular daha fazla şans bulacaklar."