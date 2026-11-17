Avrupa'daki genç yetenek piyasasında tüm beklentileri altüst eden bir gelişmede, henüz 16 yaşındaki genç forvet JJ Gabriel bu hafta Real Madrid'e katılmaya hazırlanıyor. Herkesin konuşacağı bu transferde oyuncu, son anda menajerini değiştirdi ve rotasını İspanya'nın başkentine çevirdi.

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İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre genç futbolcu, İngiliz kulübünün onu elinde tutmak için gösterdiği yoğun çabalara rağmen Manchester United'dan ayrılmaya karar verdi ve oyuncunun durumunu yakından takip eden Bayern Münih ile Barcelona gibi devleri geride bırakarak sonunda Real Madrid'i tercih etti.

Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa JJ Gabriel bu hafta Real Madrid'e katılacak. Haberlere göre kulüp, Manchester United'a yaklaşık 360 bin euro ödedi. Bu, değer açısından küçük görünse de gelecek açısından büyük bir transfer.

Oyuncu doğrudan A takıma katılmayacak, altyapı akademisine yönlendirilecek. Castilla'da forma giymesi bekleniyor ancak yedek takımda ocak ayına kadar oynayamayacak. Bu nedenle tüm işaretler, başlangıçta 19 yaş altı takımında oynayacağını gösteriyor.

Real Madrid ile imzalamadan önce JJ Gabriel, transferin seyrini tamamen değiştiren kritik bir adım attı ve temsilci ajansını değiştirdi. Bu karar, Madrid ekibine katılmasında belirleyici bir etken oldu.

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Oyuncu, futbol dünyasının en etkili ajanslarından biri olan ve ünlü menajer Ali Barat'ın yönettiği "Epic Sports" ile anlaşma imzaladı.

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Ali Barat'ın Real Madrid ile oldukça iyi ilişkileri bulunuyor. Menajerin temsil ettiği oyunculardan Dumfries ve Huijsen şu anda takımda forma giyiyor.

Pek çok habere göre Ali Barat, JJ Gabriel'in transferi için Valdebebas ile yürütülen müzakereleri bizzat üstlendi. İspanyol basınına göre oyuncu, Real Madrid ile üç yıllık sözleşme imzalayacak.

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İspanyol "Sport" gazetesine göre transferi bitirmeye en yakın kulüp Real Madrid. Madrid ekibi, oyuncunun ve ünlü menajeri Ali Barat'ın sunduğu tüm şartları kabul etti ve 10 milyon euro olarak tahmin edilen transferin tüm maliyetini üstlenmeye hazır.

Anlaşma, üç yıllık sözleşmenin yanı sıra oyuncunun aile üyeleri ve menajeri için çeşitli primleri, performansa bağlı teşvikleri ve oyuncunun sportif taleplerinin karşılanmasını da içeriyor.

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Barcelona cephesinde ise durum daha karmaşık ve belirsiz. Sportif direktör Deco günlerdir herhangi bir müzakereye girmeyi reddettiğini vurgularken ve yalnızca Barat'ın Avrupa turu sırasında oyuncunun durumunu gündeme getirdiğini kabul etmekle yetinirken, Gabriel'e yakın kaynaklar oyuncunun şartları karşılanırsa Barcelona'ya katılmak istediğini defalarca dile getiriyor.

Gazete, "The Touchline" sitesine dayanarak Barcelona'nın olası teklifinin rakamlarını aktardı. Buna göre 16 yaşındaki oyunculara ilişkin düzenlemeler doğrultusunda üç sezonluk sözleşmenin maaşı yaklaşık 2 milyon euro olacak. Bu, söz konusu yaş grubu için alışılmadık bir miktar. Buna aile yardımları ve performans primleri de ekleniyor.

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Ancak sonuçta Real Madrid'in bu yarışı kazandığı ve Manchester United'ın genç yeteneğini Bernabeu'ya yönlendirmede en önemli rolü Ali Barat'ın oynadığı görülüyor. Bu transfer, Madrid'de herkesin beklediği geleceğin büyük yıldızının ilk adımı olabilir.