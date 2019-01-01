Jimmy Durmaz, Galatasaray'a doğru!
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Transferde sessizliğini Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor imzalarıyla bozan Galatasaray, bir ismi daha açıklamaya çok yakın.
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L'Equipe gazetesi Galatasaray'ın Jimmy Durmaz ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve üç yıllık sözleşmeye imza attıracağını iddia etti.
Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile olan sözleşmesi sona eren İsveçli futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya oldukça sıcak baktığı belirtildi.
30 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alırken 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Daha önce Süper Lig'de top koşturan tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş, 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı.