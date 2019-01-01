Jimmy Durmaz, Galatasaray'a doğru!

Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz'ın, Galatasaray'la imzalamak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Transferde sessizliğini Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor imzalarıyla bozan , bir ismi daha açıklamaya çok yakın.

L'Equipe gazetesi Galatasaray'ın Jimmy Durmaz ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve üç yıllık sözleşmeye imza attıracağını iddia etti.

ekibi ile olan sözleşmesi sona eren İsveçli futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya oldukça sıcak baktığı belirtildi.

30 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alırken 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Daha önce Süper Lig'de top koşturan tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında forması giymiş, 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı.