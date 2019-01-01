Jimmy Durmaz: Bana da şans gelecektir

Jimmy Durmaz, neden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadığını açıkladı.

'ın Türk asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, İsveç'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer buldu.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki günleri hakkında da konuştu.

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Sarı Kırmızılılar'da fazla süre alamamasının kendisini endişelendirmediğini söyleyen Jimmy Durmaz, "Takımda ciddi bir forma rekabeti var. Bana da şans gelecektir. Futbol böyle bir oyun" dedi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadığı için Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyen Jimmy Durmaz "Toplamda beş futbolcu listede yer alamayacaktı. En son ben ve kaptan kalmıştık" diyerek tercihin Selçuk İnan'dan yana kullanıldığını dile getirdi.

Kararın kendisini üzmediğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, "Dediğim gibi, futbol böyle bir oyun. Galatasaray fantastik bir kulüp. Galatasaray'da olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.