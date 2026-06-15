Uruguay milli takımının savunma oyuncusu José Jiménez, Suudi futbolunun son yıllarda büyük bir gelişme kaydettiğini vurgulayarak, yarın Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak ve her iki takımın da 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'ndaki ilk maçını oluşturacak karşılaşmada Suudi milli takımının zorlu bir rakip olacağını belirtti.

Jiménez, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Suudi milli takımı zorlu bir rakip olacak. Ligleri gelişti, oyuncuları da gelişti ve büyük potansiyele sahipler."

"Ancak biz Uruguay'ız, bu formayı giyiyoruz ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz" diye ekleyen Jiménez, rakibine saygı duymasına rağmen La Celeste'nin yeteneklerine olan güvenini açıkça ortaya koydu.

Maçla ilgili beklentileri sorulduğunda oyuncu şöyle yanıt verdi: "Tüm maçlar zordur, bu yüzden özellikle ilk maç olduğu ve her milli takımın üç puanı almak istediği için yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyorum." Oyuncu, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maç, detaylarla belirlenecek. Tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz ve kalplerimizle maçı anlamalıyız, ancak kafalarımız sakin olmalı" diye vurguladı.

Uruguaylı savunma oyuncusu, milli takımının şu anda tamamen Suudi Arabistan maçına odaklandığını belirterek, "Sadece Suudi Arabistan maçını düşünüyoruz, şu anda Yeşil Burun Adaları ve İspanya maçlarını düşünmüyoruz" dedi ve fiziksel hazırlığına da değindi: "Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu hissediyorum. Sonunda ayak bileği sakatlığımdan kurtuldum ve şu anda iyiyim. Teknik direktörün talimatlarını bekliyorum."

Jiménez, açıklamalarını milli takımındaki genç oyuncular hakkında konuşarak tamamladı: "Son dönemde birçok genç oyuncu kadromuza katıldı, birlikte büyüdük ve geliştik. Takımın turnuvanın zorluklarıyla başa çıkacak yeterince yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum." Hava koşulları hakkında ise şunları ekledi: "Sıcaklığa uyum sağlayacağız. Sıcak hava herkesi etkiliyor. Sıvı alımına özen göstereceğiz ve maçı en iyi şekilde yönetmek için elimizden geleni yapacağız."