Jiangsu'dan Bale'e yıllık 22 milyon euro

Real Madrid’den ayrılması beklenen Gareth Bale, Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu ile anlaşmaya çok yakın.

2013 yılında ’dan ’e transfer olan Gareth Bale’in İspanya macerası sona ermek üzere.

İki taraf arasındaki ipler, ile oynanan karşılaşma sonrası teknik direktör Zinedine Zidane’ın “Bale maçta oynamadı. Çünkü takımdan ayrılacak” açıklamasının ardından kopma noktasına geldi.

Haberin devamı aşağıda

Marca’nın haberine göre 30 yaşındaki Galli yıldız için Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu devreye girdi.

Çin temsilcisi Gareth Bale için 3 yıllık sözleşme önerdi. Bale bu teklifi kabul ederse yıllık 22 milyon euro kazanacak.