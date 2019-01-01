Jiangsu'dan Bale'e yıllık 22 milyon euro
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2013 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale’in İspanya macerası sona ermek üzere.
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İki taraf arasındaki ipler, Bayern Münih ile oynanan karşılaşma sonrası teknik direktör Zinedine Zidane’ın “Bale maçta oynamadı. Çünkü takımdan ayrılacak” açıklamasının ardından kopma noktasına geldi.
Marca’nın haberine göre 30 yaşındaki Galli yıldız için Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu devreye girdi.
Çin temsilcisi Gareth Bale için 3 yıllık sözleşme önerdi. Bale bu teklifi kabul ederse yıllık 22 milyon euro kazanacak.