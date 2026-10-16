Jhon van Beukering'e çeneye attığı yumruk nedeniyle çok ağır men cezası

KNVB disiplin savcısı, Jhon van Beukering için 30 ay men cezası talep etti. Bu talep, perşembe akşamı görülen disiplin davasında ortaya çıktı. Van Beukering ağır darpla suçlanıyor.

Jhon van Beukering, amatör futbolda IJsselmeervogels ile GVVV arasında oynanan önemli maçın devre arasında bir oyuncuyu ağır şekilde darp etmekle suçlanıyor. Feyenoord ve NEC gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcunun, IJsselmeervogels oyuncusu Quiermo Dumay'ın yüzüne yumruk attığı iddia ediliyor.

Birkaç hafta önce Sportpark De Westmaat'ta olaylar kontrolden çıktı. Skor 0-2'yken iki takım da soyunma odasına yöneldi ancak olay burada yaşandı. RTV Utrecht'e göre Dumay, oyuncu tüneline girerken yüzüne yumruk yedi.

Dumay ciddi şekilde yaralandı. Fotoğraflarda yüzünün kanlar içinde olduğu ve birkaç dişini kaybettiği görülüyordu. Şimdi ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin Van Beukering olduğu öne sürüldü. Van Beukering, GVVV'de kardeşi Dennis van Beukering'in yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu.

GVVV daha sonra bir açıklama yaparak Van Beukering'in görevine derhâl son verdi. "Yönetim kurulu, maçın hemen ardından harekete geçti ve yaşanan olaylar ile ilgili kişilerin rollerine ilişkin titiz bir soruşturma başlattı. Yönetim kurulu, şu anda mevcut olan bilgiler doğrultusunda teknik direktörümüz Dennis van Beukering ve yardımcı antrenör Jhon van Beukering'in G.V.V.V.'deki görevlerine derhâl son verilmesine karar verdi."

"Ayrıca yönetim kurulu, onlarla çalışmaya devam etmek için yeterli zemin bulunmadığı sonucuna vardı." Böylece iki antrenörün amatör kulüpten ayrılacağı açıklandı.

Jhon'un teknik direktörlüğünü yaptığı Velp'teki SC Veluwezoom da olayların ardından görevine son verdi. Savcının talebi kabul edilirse Van Beukering, önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca saha kenarında görev yapamayacak. Kararın yakında açıklanması bekleniyor.