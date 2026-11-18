Japonya Futbol Federasyonu (JFA) onursal başkanı Kozo Tashima, Gianni Infantino'ya karşı FIFA başkanlığı için adaylık başvurusunu resmen yaptı. 68 yaşındaki Tashima, gerekli olan beş ulusal federasyonun desteğini alarak dünya futbolunun yönetim organında reform yapmayı hedefleyen adaylar arasına katıldı.

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FIFA yönetimi için tarihî adaylık

Tashima, yaklaşan FIFA başkanlık seçimi için adaylık başvurusunu resmen yaptı. Bu önemli yöneticilik görevine talip olan ilk Japon aday olarak tarihe geçti. 68 yaşındaki Tashima, çarşamba günkü kesin adaylık başvurusu süresinin dolmasına yalnızca saatler kala gerekli beş ulusal federasyonun desteğini almayı başardı. Bu kritik şartı yerine getirmesi, mevcut başkan Infantino'ya resmen rakip olmasının önünü açtı.

Infantino, dünya futbolunun yönetim organının başında dördüncü dönem için yeniden seçilmek istiyor. Belirleyici oylama, 18 Mart'ta Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde yapılacak.

Şeffaflık ve güvenilir yönetim sözü

2015'ten bu yana FIFA Konseyi'nde görev yapan Tashima, adaylık kampanyasına geniş bir deneyimle giriyor. Eski Japonya millî futbolcusu ve genç takım antrenörü, adaylığını açıklarken dünya futbolunun yönetim organında reform yapılmasına ilişkin vizyonunu ortaya koydu.

Tashima, resmî JFA açıklamasında “Güçlü bir görev bilinci ve kararlılıkla, FIFA'nın daha sağlıklı ve daha fazla güven duyulan bir kuruluş hâline gelmesi için bu mücadeleye girişeceğim” dedi.

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Hedefleri sorulduğunda 68 yaşındaki Tashima, “Her şeyden önce, doğru bir yönetim yapısı oluşturmanın ve ​şeffaflığın kararlılıkla korunmasını sağlamanın şart olduğuna inanıyorum” dedi.

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Diallo ve Vega da yarışta

Infantino'nun yerine geçmek isteyen tek tanınmış isim Tashima değil. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) başkanı Philippe Diallo, UEFA'nın adayı olarak yarışa katıldı . Eski İsviçre millî takım kaptanı Ramon Vega da adaylığını açıkladı.

Infantino, son aylarda kurum içinden giderek artan bir muhalefetle karşı karşıya kaldı. Bu gerilim büyük ölçüde, özel yatırımcıları yeni bir FIFA ticari kuruluşuna dâhil etmeye yönelik sonuçsuz kalan girişiminden kaynaklanıyor. Bu hamle, İsviçreli yöneticiyi FIFA Konseyi'nden özür dilemek zorunda bırakmıştı.

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Rabat'taki oylama öncesi zorlu mücadele

Japon aday, mart ayındaki seçim öncesinde zorlu ve karmaşık bir kampanyayla karşı karşıya. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) desteğini kamuoyu önünde Infantino'ya açıkladı. Bu da Tashima'nın bölgesel destek arayışına erken bir darbe vurdu.

Tashima ve diğer rakip adayların, oy pusulasında resmen yer alabilmeleri için önce resmî adaylık yeterliliği ve dürüstlük incelemelerinden geçmeleri gerekiyor. FIFA genel sekreterliği, onaylanan adayları Kongre'den bir ay önce tüm üye federasyonlara bildirecek.