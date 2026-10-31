Al Ahly'nin küçük El Clasico'da Al Shabab karşısında aldığı ağır yenilginin yankıları, Suudi Roshn Ligi üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Al Shabab, dün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena Stadı'nda Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan maçta Al Ahly'yi 6-1 mağlup etti.

O maçın yıldızlarından biri Brezilyalı forvet Ricardo Mathias oldu. Mathias, Al Ahly'nin defans oyuncusu Rayan Hamed'den topu kaptıktan sonra topu kaleci Abdurrahman es-Sanbi'nin ağlarına göndererek henüz 66. saniyede Al Shabab'ın ilk golünü kaydetti.

Mathias ayrıca 48. dakikada Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco'dan gelen ortaya kafayla dokunarak başkent ekibinin dördüncü golünü de kaydetti.

Brezilyalı forvetin iki gol atmış olması doğru, ancak iki gole daha neden oldu. İlkini, bizzat kazandığı bir serbest vuruştan Carrasco kaydetti; Mathias'ın ceza sahası dışından yaptığı şutu es-Sanbi'nin eliyle kurtarması üzerine kaleci doğrudan kırmızı kart gördü.

Genç forvet ayrıca ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından bir penaltı kazandı ve Kolombiyalı forvet Roger Martinez bu penaltıdan Al Shabab'ın üçüncü golünü kaydetti.

İşin tuhafı, Mathias bütün bunları hâlâ Al Ahly'ye ait bir oyuncu olarak yaptı; zira geçen yaz transfer döneminde Al Ahly'den Al Shabab'a bir sezonluğuna kiralık olarak transfer olmuştu.

Brezilyalı forvet, geçen yılın ocak ayında Internacional'den Al Ahly'ye katılmıştı, ancak A takımla yalnızca 6 maça çıktı ve bu maçlarda hiç gol kaydedemedi.

Buna rağmen Mathias, geçen sezon Joy Elit Ligi'nde Al Ahly'nin 21 yaş altı takımıyla çıktığı maçlarda iyi bir performans sergilemiş ve takım en iyi dönemini yaşamamasına rağmen son 4 haftada 4 gol kaydetmişti.

Ne var ki Al Ahly bu işaretlere aldırış etmedi ve Brezilyalı forvetine, tıpkı Al Shabab karşısında olduğu gibi İngiliz forvet Ivan Toney'in yokluğunda onun yerine oynayacak şekilde A takımda boy gösterme fırsatı vermedi.

Al Ahly, Ricardo Mathias'ı feda etmeye karar verdi ve böylece oyuncu, Al Shabab ile yalnızca 5 maça çıkmış olmasına rağmen attığı iki golle Al Shabab'daki gol sayısını 4'e çıkararak Roshn Ligi'ndeki ağır yenilgiye bizzat imzasını attı.

Belirtmek gerekir ki Al Ahly durumunu düzeltme fırsatına sahip; zira 20 yaşındaki oyuncu, bu sezonun sonunda Al Shabab ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından önümüzdeki yaz transfer döneminde takıma geri dönecek.