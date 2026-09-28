Jetro Willems (32), bir anda Eredivisie kulübünde altyapı antrenörü olarak ortaya çıktı

Jetro Willems (32), bu yaz NEC'den ayrılmasının ardından bonservissiz durumdaydı ancak oyunculuk kariyerini sürdürmek isteyip istemediği henüz net değil. Sparta Rotterdam, Willems'in hemen etkili olacak şekilde 16 Yaş Altı takımında antrenör olarak göreve başladığını duyurdu.

Bunu antrenörlük kursu kapsamında yapıyor. Kulüp, X'te yaptığı paylaşımda, “Sparta altyapısından yetişen ve A takımda 16 maça çıkan Jetro Willems, antrenörlük kursu için hemen etkili olacak şekilde U16'ya katılıyor” ifadelerini kullandı.

NEC'de geçirdiği bir sezonun ardından Willems bonservissiz kaldı ancak oyuncu olarak hâlâ yeni bir meydan okuma arayıp aramadığı belirsizliğini koruyor.

Ancak geçen yıl Nijmegen'e gelişi sırasında antrenörlük mesleğini oldukça ilgi çekici bulduğunu da söylemişti. Dick Schreuder hakkında Voetbal International'a konuşan Willems, “Beni İspanya'ya getirmesinden önce de hocayı bir süredir tanıyordum. Düzenli olarak futbol hakkında konuşuyorduk ve aynı fikirleri paylaşıyoruz” dedi.

Willems, “PEC'te antrenörlük yaptığı dönemde de sık sık temas halindeydik” dedi. “Belli ki bende bir şey görmüş, haha. Antrenörlerle daha sık da konuşurum. Bunu ilgi çekici buluyorum.”

Bu nedenle Sparta 16 Yaş Altı tercihi, saha kenarında şekillenebilecek muhtemel bir gelecek adına ilk somut adım niteliği taşıyor. Ayrıca Willems, en üst seviyedeki uzun kariyeri sayesinde bu bilgiyi genç oyunculara aktaracak gerekli deneyime de sahip.

Sol bek; PSV, Eintracht Frankfurt ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi, ayrıca Hollanda Milli Takımı formasını 22 kez sırtına geçirdi.