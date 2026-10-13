Jesus yerini kaybediyor: Flick, Galatasaray karşısında vurucu güce başvuruyor

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapacağı mücadeleye ilk 11'iyle çıkmaya hazırlanıyor. Hansi Flick, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Raphinha dışında en önemli yıldızlarına güvenerek turnuvanın bu aşamasını mümkün olan en kısa sürede garantilemeye karar verdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Hansi Flick Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor; bu hedef Alman teknik adam için hem kişisel hem de takım bazında bir takıntıya dönüştü.

Bu nedenle Flick, İstanbul'da ideal kadrosuyla sahaya çıkarak lig aşamasını erken garantilemek istiyor.

Sağ uyluk kasındaki ödemden iyileşmek için Barcelona'da kalan Raphinha, kadrodaki tek önemli eksik olacak; diğer tüm ilk 11 oyuncuları ise maça çıkmaya hazır durumda.

İlk sürpriz, cumartesi günü Getafe karşısında dinlendirilen Pau Cubarsi'nin dönüşü olacak.

Kadroya dönen tek isim de o olmayacak; geçen maçta ikinci yarıda oyuna giren Pedri ve Fermin de forma giyecek.

Ayrıca cumartesi günü dinlendirilen Joao Cancelo da görece iyi bir fiziksel durumla ilk 11'e dönebilir.

Bu değişiklikler dışında kadronun geri kalan hatları büyük ölçüde net görünüyor. Barcelona hücumda en önemli kozu olarak Lamine Yamal'a güvenecek, Gerard Martin ise stoper mevkiinde Pau Cubarsi'nin yanında yer alacak. Feyenoord karşısındaki ilk haftayı cezası nedeniyle kaçıran Eric Garcia ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Oyunun temposunu kontrol etme görevi Rodri'nin olacak, kaleyi ise Joan Garcia koruyacak.

Tek soru işareti sol kanatta kimin görev alacağı: Cumartesi günü Barcelona formasıyla ilk golünü atan Anthony Gordon mu, yoksa kariyerinin son derece parlak bir dönemini yaşayan Karim Adeyemi mi?

İngiliz oyuncunun, Gabriel Jesus'un yerine santrfor mevkiinde sahaya çıkması da ihtimal dışı değil.

Barcelona'nın beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Kaleci: Joan Garcia.

Defans: Joao Cancelo - Gerard Martin - Pau Cubarsi - Eric Garcia.

Orta saha: Rodri - Fermin Lopez - Pedri.

Hücum: Karim Adeyemi - Lamine Yamal - Anthony Gordon.



