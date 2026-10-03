Jesus'un basın toplantısında Ronaldo soruları kuşatması: Hiçbir şey söylemeyeceğim

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz Milli Takımı kampından öfkeli bir şekilde ayrılmasının ardından yaşanan olayın yankıları dünyanın dört bir yanında hâlâ sürüyor.

AS gazetesi, Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus'un, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Norveç karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında konuyu önemsizleştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını aktardı.

Ancak gerginlik öyle bir dereceye ulaştı ki, Portekiz Milli Takımı'nın medya merkezi başkanı araya girmek ve Ronaldo'yla ilgili soruları sonlandırmak zorunda kaldı.

Jesus şöyle konuştu: "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın bir simgesidir. Bu tamamen açık olsun. Norveç maçından sonra bu konuyu konuşma fırsatımız olacak."

Jesus şunları ekledi: "Önemli olan maç, Norveç maçı. Taraftarlarımızın önünde iyi oynamamız gereken o maç ve hedefimiz galibiyet. Bu konuyu göz ardı etmeme izin vermeyin."

Basın toplantısının başından itibaren Cristiano konusu, toplantıya katılan yaklaşık 50 gazetecinin sorularında tekrar tekrar gündeme geldi; Jesus ise bu sorulara mümkün olan en iyi şekilde yanıt vermekten kaçınmaya çalıştı.

Jesus şöyle dedi: "Söylediğim şeye, takıma ve rakibe odaklanacağım. Norveç, Avrupa'nın en iyi 5 milli takımından biri ve kadrosunda büyük oyuncular var. Buna odaklanmamız gerekiyor; şu anki asıl mesele de tam olarak bu. Bundan sonra burada olabilecekleri analiz etme fırsatımız olacak. Yarın grup sıralamasını düşünmemiz lazım."

Cristiano'nun kararının ardından Portekiz halkı, oyuncuya yaklaşık 3 on yıl boyunca sunduklarından ötürü teşekkür etmek istedi. Bu bağlamda sorulardan biri, Norveç maçı öncesinde teknik direktöre gösterilmesi muhtemel karşılamaya odaklandı.

Jesus şu yanıtı verdi: "Aradığım ve almaktan hoşlandığım sevgi, milli takımın temsil ettiğinin ötesine geçmez. Sevgi takıma ve oyunculara aittir, bana değil. Ben bir takımın parçasıyım ve bir takımın teknik direktörüyüm. Her şey, taraftarların milli takıma verdiği destekle ilgili. Benim derdim ülkem ve ülkemin bayrağı."

Aynı konuda dördüncü soru sorulduğunda, Jesus'un ve Portekiz tarafının sabrı taştı. Teknik direktör şöyle dedi: "Cristiano'yla telefonda konuşmak mı? Milli takımla ilgili olmayan hiçbir şeyle herhangi bir ilgimin olmasını istemiyorum."

Bunun ardından milli takımın medya merkezi başkanı araya girerek bu günlerde Portekiz'i meşgul eden konuya nokta koydu ve şöyle dedi: "Jesus, Cristiano konusuyla ilgili olarak bu konuyu yarınki maçtan sonra konuşacağını zaten söyledi."







