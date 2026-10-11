Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou'dan yeni bir moral desteği aldı. Postecoglou, oyuncusunun fiziksel ve zihinsel durumunu övgüyle anarak, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Özbekistan temsilcisi Neftçi ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde onun mümkün olan en iyi durumda bulunduğunu vurguladı.

Teknik direktörün açıklamaları, Portekizli yıldızı bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. Ronaldo, kısa süre önce milli takım arasında forma şansı bulamaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden hemşehrisi, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile bir kriz yaşamıştı.

Postecoglou, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Cristiano Ronaldo zihinsel ve fiziksel olarak iyi durumda. Geçen maçta onu izlediniz; maçın tamamını oynadı ve bir gol attı. Bu yüzden iyi durumda olduğundan eminim."

Bu övgü, çalkantılı bir milli takım döneminin ardından takımına dönen Al Nassr kaptanı açısından özel bir anlam taşıyor. Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'nin 8. haftasında Al Diriyah karşısında alınan 3-0'lık galibiyette gol atarak sahada yanıtını verdi.

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Jesus kriziden Postecoglou'nun desteğine

Krizin ayrıntıları, Portekiz'in Norveç ile oynadığı maça kadar uzanıyor. Ronaldo, oyuna girmeye hazırlanmak için ısınma hareketlerini yapmasına rağmen maç boyunca yedek kulübesinde kalmıştı.

Al Nassr kaptanının anlatımına göre Jesus, kendisine 30 dakika oynayabileceğini bildirmiş, ancak bu fırsatı ona vermemişti. Bu durum Portekizli yıldızın öfkesini doğurdu ve daha sonra Danimarka maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmasına kadar varan bir anlaşmazlığın kapısını açtı.

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Kriz, forma verilmemesi kararıyla da sınırlı kalmadı. Ronaldo daha sonra anlaşmazlığın, durumun kamuoyuna nasıl açıklanacağı konusunda varılan mutabakatı da kapsadığını açıkladı ve Jesus'u iki kez verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Buna karşılık teknik direktör, böyle bir anlaşmanın varlığını reddederek forma kararlarının kendi teknik görüşüne tabi olduğunu vurguladı. Böylece mesele, bir oyuncunun bir maç kadrosu dışında bırakılmasının ötesine geçerek; verilen sözler, güven ve futbolun en önemli yıldızlarından biriyle kurulan ilişki üzerine açık bir anlaşmazlığa dönüştü.

Al Nassr'a döndükten sonra Ronaldo, odağını yeniden performansına çevirmeye kararlı görünüyordu. Al Diriyah karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 3-0'lık galibiyette gol attı; bu maçta dikkat çeken bir fiziksel canlılık ve hücum varlığı sergiledi.

Bu da Postecoglou'ya, son günlerde oyuncuya eşlik eden tartışmalarla meşgul olmak yerine, onun hazır oluşunu övmek için net bir dayanak sağladı.