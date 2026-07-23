Nassr kulübü, gelecek sezon için Portekizli eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yolunu izleyerek, Hilal'in eski bir teknik direktörüyle anlaşma kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Nassr kulübünün gelecek sezon elit lig olan Joy Ligi'nde 21 yaş altı takımını çalıştırması için Brezilyalı teknik direktör Marcos Soares ile anlaşma kararı aldığını yazdı.

Soares'e görevinde vatandaşı Fernando Junior kaleci antrenörü olarak, Portekizli Miguel Arias birinci yardımcı olarak ve ayrıca Bedr Aba el-Husain de ikinci yardımcı olarak destek verecek.

Soares, Suudi futbolunu Hilal kulübü aracılığıyla, tam olarak da 2021 yılında 17 yaş altı takımını çalıştırdığında tanıdı. Ardından 2023'te Suudi Arabistan 19 yaş altı, 2024'te ise 20 yaş altı milli takımlarını çalıştırmaya geçti.

Brezilyalı teknik direktörün kariyerindeki en büyük başarısı, Suudi Arabistan milli takımıyla 17 yaş altı Batı Asya Gençler Şampiyonası'nı kazanmak ve 2025'te Şili'de düzenlenecek 20 yaş altı Dünya Kupası finallerine yükselmek oldu.

Soares'in, Nassr'ın 21 yaş altı takımını, Joy Ligi'nin önceki sezonunda Fetih karşısında gidiş-dönüş maçlarında alınan yenilgilerin ardından çeyrek finalde veda etmesinin ardından toparlaması gerekecek.

Nassr'ı, geleneksel komşusu ve rakibi Hilal'in kadrosunda görev yaptıktan sonra çalıştıran son teknik direktörün, geçen sezon Roshn Ligi şampiyonluğunu bu takımla kazanan Portekizli Jorge Jesus olduğunu hatırlatalım. Jesus, aynı kupayı 2023-2024 sezonunda "Ez-Zaim" ile de kazanmıştı.