Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, takımla gerçekleştirdiği mükemmel başlangıcı kutladı. Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde takımını üst üste 4 galibiyete taşıyarak, grup aşamasının bitimine iki hafta kala çeyrek finale resmen yükselmeyi garantiledi.

Jesus, bugün salı günü "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Bu aşamayı mükemmel bir sonuçla tamamladık. 4 maç, 4 galibiyet (Galler, Danimarka ve Norveç'e karşı iki maç)! Haydi bir sonraki aşamaya başlayalım, kendimize güveniyoruz!" Jesus mesajına dört maçtan çeşitli fotoğraflar da ekledi.

Portekiz Milli Takımı, çeyrek finale yükselme biletini kesinleştirmek için yalnızca 4 maça ihtiyaç duydu. Norveç karşısında alınan son galibiyet, Jesus'a milli takımın teknik ekibinin başındaki ilk görevinde mükemmel bir başlangıç armağan etti.

Dört galibiyet, Portekiz'in puanını 12'ye yükselterek takımı UEFA Uluslar Ligi'nin birinci seviyesinde yer alan dördüncü grubun lideri konumuna taşıdı. Takımın, grup aşamasını birinci sırada bitirmeyi garantilemek için artık yalnızca bir puana ihtiyacı var.

Bu gelişme, Danimarka'nın Galler karşısında zorlu bir galibiyet elde etmesinin ardından yaşandı. Böylece ikinci sıra mücadelesi gruptaki tüm milli takımlara açık kaldı; ikinci sırayı alan takımın da çeyrek finale yükseldiğini belirtelim.

Portekiz'in başarısı erken turlanmakla sınırlı kalmadı. Takım, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk dört haftasındaki en iyi başlangıcını da gerçekleştirerek, 2020/21 ve 2024/25 sezonlarındaki 10 puanlık önceki rekorunu geride bıraktı.

Bu rakam, grupların yalnızca 3 milli takımdan oluştuğu 2018/19 sezonundaki turnuvanın ilk edisyonundan farklıdır. Portekiz o dönemde şampiyonluğa ulaşmayı başarmış, ardından bu başarıyı 2025 yılında tekrarlamıştı.