Jesus'tan dikkat çeken yeni bir karar: Top Ronaldo'nun sahasında

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, iki taraf arasındaki krizi kontrol altına almak amacıyla Cristiano Ronaldo ile bir toplantı yapmayı kabul etti. Bu adım, Portekiz Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bir arabuluculuk girişimine yanıt olarak geldi; federasyon şimdi milli takım kaptanının bu görüşmelere katılım konusundaki tutumunu bekliyor.

Portekiz gazetesi "A Bola"nın aktardığına göre, Jesus, Ronaldo ile görüş ayrılıklarını yeniden yakınlaştırmak için acil bir toplantı yapmaya onay verdi. Anlaşmazlığı kontrol altına alma çabaları ise hâlâ milli takım kaptanının yanıtına bağlı durumda; Portekiz forması altında yirmi yılı aşkın süre devam eden tarihî bir kariyerin ani bir sonla bitmesini önlemek için girişimler sürüyor.

Bu adım, krizin yankılarının genişlediği bir dönemde geliyor. Kriz, milli takım atmosferini aşıp kamuoyuna dek ulaştı; Lizbon sokaklarında öfke halini yansıtan pankartlar belirirken, milli takım kafilesinin Porto şehrine varışına da gergin bir hava eşlik etti.

Jesus, Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formanın sahibi Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutma yönündeki teknik kararına bağlı kalsa da, Portekizli teknik direktör, anlaşmazlığı kontrol altına almanın ve Avrupa Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında yarın pazar günü "Dragao" stadında oynanacak Norveç maçının ardından milli takım içindeki istikrarı mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamaya çalışmanın önemini biliyor.

Portekiz kafilesi ülkenin kuzeyinde oynanacak bir sonraki maçın hazırlıklarına odaklanırken, tüm gözler İspanya'nın başkenti Madrid'e çevrilmiş durumda. Kopenhag'daki milli takım kampından ayrılmasından bu yana şimdiye kadar sessizliğini koruyan Ronaldo burada ikamet ediyor.

Jesus'un toplantıya onay vermesiyle birlikte karar artık Ronaldo'nun elinde. Ronaldo, anlaşmazlığı sona erdirecek bir uzlaşma arayışıyla diyalog çabalarına yanıt verme ya da tutumunda ısrar etme seçenekleriyle karşı karşıya; ikinci ihtimal, 20 yılı aşkın süredir Portekiz Milli Takımı'na kattıklarına ve konumuna yakışmayan bir atmosferde uzun uluslararası kariyerinin sona ermesi tehlikesini doğurabilir.