Gol atarak Barcelona'nın Sabah karşısındaki farklı galibiyetine katkı sağlayan Gabriel Jesus, maçın ardından kutlama havasından tamamen farklı, samimi açıklamalar yaptı. Jesus, gerçek duygularını ve yıldızlarla dolu bir takımda şansını bekleyen yedek bir oyuncu olarak üstlendiği rolün zorluğunu anlattı.

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Barça, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında Bakü'de oynanan maçta Azerbaycan ekibini 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşma, Katalan ekibinin bu sezonki en uzun Avrupa deplasmanıydı. Hansi Flick'in verdiği şansı değerlendiren Anthony Gordon, Adeyemi ve Jesus gol atarak takımı galibiyete taşıdı.

Brezilyalı forvet, maçın ardından İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi her zaman zordur, özellikle de Barcelona'ya karşı oynarken daha hırslı olan bu tür takımlara karşı. Burada oynamak kolay değil."

Jesus, Flick'in düzenli forma şansı bulamayan oyunculara fırsat vermek için yaptığı çok sayıda değişikliğin işleri herkes için daha da zorlaştırdığını belirtti. Son maçlarda forma giymediği için kendisinin de bu oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Jesus, şöyle konuştu: "Değişikliklerle ve düzenli oynamayan oyuncuların varlığıyla iş herkes için zorlaşıyor. Kazandık, attığım golden de çok mutluyum ama performansımdan tam olarak memnun değilim."

Jesus, Barcelona'nın maça zor başladığını ve tam formda olmadıklarında tüm oyuncuların uyum sağlamakta zorlandığını açıkladı: "Yeterli süre alamayan oyuncularla oynadığınızda maçta çözüm bulmak daha zor oluyor. Başlangıçta işler daha karmaşıktı ama rakibe büyük saygı duyuyorduk. Birçok fırsat yakaladık, bu da oyunun bir parçası."

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Performansından memnun olmasa da Barcelona'nın forveti, takımdaki durumunu büyük bir anlayışla karşıladığını gösterdi. Rolünün farklı olduğunu bildiğini, uyum sağlamaya ve sabırla beklemeye çalıştığını vurguladı.

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Jesus, şöyle devam etti: "Burada, Barcelona'da takımın performansını yükseltmek için bulunuyoruz. Kişisel olarak durumumu anlıyorum ve uyum sağlamaya çalışıyorum. Bazıları aksini düşünse de oynamadan antrenman yapmak zor. Her zaman oynamak istiyorum ama Rafa formunun zirvesinde ve bir şey söyleyemem, sadece şansımı beklemem gerekiyor."

Brezilyalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok önemli bir rol çünkü her zaman gol atmak istiyorum; ben Barcelona'nın 9 numaralı forvetiyim. Rolümün farklı olduğunu bilsem de iyi oynayabilmek için fırsat bulmaya ve yeterli süre almaya devam etmek istiyorum. Belki bugün en iyi günümde değildim ama gol atmayı başardım."

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Jesus, sözlerini santrfor olarak üstlendiği role değinerek tamamladı: "Ben bir santrforum ve her zaman gol atmayı severim, bunun için çalışmaya devam etmeyi umuyorum. Hayat bu, futbol bu."

Jesus'un açıklamaları, Barcelona'da rekabetin son derece kızıştığını gösteriyor. Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde uzağa gitmeye kararlı göründüğü bu sezonda her oyuncu, gol attığında bile daha fazlasını arıyor ve Flick'in ilk 11'inde yeri hak ettiğini kanıtlamak istiyor.