Jesus: Ronaldo'ya verdiğim sözü tuttum, onunla ilgili sorulardan kaçmak mümkün değil

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun kendisinden Al Nassr'ı çalıştırmaya gelmesini istediğini açıkladı ve ona şampiyonluklar kazanmasına yardım etmek için geleceğini söylediğinin altını çizdi.

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Portekiz gazetesi Record'un haberine göre Jesus, yabancı bir gazetecinin Galler'in Gareth Bale'i, Portekiz'in ise Cristiano Ronaldo'yu kaybetmesinin ne kadar zor olduğuna dair sorusuna şu yanıtı verdi: "Konu hep aynı (gülerek), ama bundan kaçamıyoruz."

Jesus şöyle devam etti: "Cristiano, Portekiz futbolunun bir efsanesi ve Portekiz Milli Takımı onu asla unutmayacak. Onun bir dostu olarak kendisiyle bir yıl çalıştım."

Jesus sözlerini şöyle sürdürdü: "Benden Al Nassr'a gelmemi istedi, ben de ona 'Geleceğim ve şampiyon olmana yardım edeceğim' dedim. Yanılmadım da."

Jesus son olarak şunları söyledi: "Bu hepimizin bildiği bir gerçek ve buna hazırız. Yenilgiyi geride bırakmak için çalışacağız ama tur atlamak için bu iki maça ihtiyacımız yok."

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Dostluktan anlaşmazlığa

Ronaldo ile Jesus, daha önce Al Nassr'da ortak başarılara ve iki taraf arasında belirgin bir uyuma sahne olan bir dönemde birlikte çalışmalarının ardından Portekiz Milli Takımı çatısı altında yeniden bir araya geldiklerinde, aralarındaki ilişki bir çatışmaya doğru gitmiyordu.

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Ancak bu uyum, kaptanın saha içindeki rolüne ilişkin görüş ayrılıkları karşısında uzun süre dayanamadı ve ilişki, Portekiz futbolunun son dönemde yaşadığı en dikkat çekici krizlerden birine dönüştü.

Anlaşmazlığın ilk işaretleri, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Portekiz-Norveç maçında, oyuncunun forma giymeyi beklemesine rağmen Jesus'un Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutmaya karar vermesiyle ortaya çıktı.

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Kriz, kaptanın ikinci yarıda ısınmasına rağmen oyuna girme fırsatı bulamamasıyla daha da derinleşti. Bu sırada Gonçalo Ramos, Portekiz'e galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

Ronaldo'nun maç sonrasındaki tavrı da yeni soru işaretlerine yol açtı. Yıldız oyuncu taraftarları selamlamadan sahayı terk etti, ardından antrenmanlara katılmadı ve sonrasında öfkeyle milli takım kampından ayrıldı.

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Bu gelişmeler, Jesus'un forma tercihlerinin kendi teknik vizyonuna bağlı olduğunu ve oyuncunun oyuna sokulmamasından duyduğu rahatsızlığın boyutundan haberdar olmadığını vurguladığı açıklamaların ardından yaşandı.

Ronaldo ise uzun bir açıklamayla sessizliğini bozdu ve Portekizli teknik adamı, iki maçta forma giymesine ilişkin aralarında daha önce yapılan bir anlaşmaya uymamakla suçladı.

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Ronaldo, Jesus'un kendisine Norveç karşısında 30 dakika süre vereceğine dair söz verdiğini ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini açıkladı. Ayrıca teknik direktörün, olayın perde arkasını medyaya açıklamak için daha sonra yapılan bir toplantıda üzerinde uzlaştıkları konulara da bağlı kalmadığını belirtti.

Portekiz kaptanı, yaşananların güvenin zedelenmesi olarak nitelendirdiği durumla ikinci kez karşılaşması anlamına geldiğini ve bunun kendisini yeni sözler beklemeden kamptan ayrılmaya ittiğini ifade etti. Davranış biçimi nedeniyle taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ronaldo, yetkili mercilerin vereceği herhangi bir cezayı çektikten sonra milli takıma dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

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Portekiz Futbol Federasyonu, görüşleri yakınlaştırmak ve anlaşmazlığı sona erdirmek amacıyla iki tarafla yapılan bir toplantıya katılan başkan Pedro Proença'nın devreye girmesiyle durumu yatıştırmaya çalıştı. Jesus kapının Ronaldo'ya açık kalacağını vurgulasa da federasyon oyuncuya 30 günlük men cezası ve para cezası verdi. Bu da Ronaldo'nun kısa sürede geri dönüp dönemeyeceğine dair şüpheleri artırdı.

Ancak kriz, Ronaldo'nun 5 Kasım 2026'da milli takımı bıraktığını açıklamasıyla sona erdi. Böylece yıldız oyuncu, ülkesinin milli formasıyla geçen uzun bir kariyere nokta koydu.