Jesus, Ronaldo'nun açıklamasına yanıt verdi

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun dün yayımladığı ve Danimarka kampı sırasında kendisiyle teknik direktör arasında yaşananları açıkladığı açıklamaya tepki gösterdi. Bu kampta ikili arasında çıkan anlaşmazlık, Al-Nassr yıldızının kamptan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Ronaldo, açıklamasında teknik direktör Jesus'u, UEFA Uluslar Ligi maçlarındaki katılım planına ilişkin anlaşma konusundaki sözlerini tutmamakla suçladı.

Portekiz gazetesi Record'a göre "Jesus, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun dün yayımladığı açıklamaya yorum yaptı".

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Açıklamayı okudum. Şimdi, her gün yaptığım gibi, çalışmak ve takımı ile Portekiz Milli Takımı'nı düşünmek için federasyona gideceğim. Bundan fazla söyleyecek bir şeyim yok." Evinin önünde kendisini bekleyen gazetecilere sadece bunları söyledi.

Ronaldo, uzun açıklamasında Portekiz halkından özür diledi ve Portekiz Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmayı hak ettiğini vurguladı. Anlaşmazlıktan önceki ayrıntıları, özellikle de "teknik direktöre talebi üzerine teslim edilen" kısa bir belgenin hazırlanmasını açıkladı. Bu belge, Jesus'un Danimarka maçından önceki basın toplantısında dile getirmesi gereken 8 maddeyi içeriyordu, ancak Ronaldo'ya göre "medyanın önünde görüşülenlerin hiçbiri uygulanmadı".

Jesus dün açıklamayı okumadığını belirtmişti; zira açıklama yayımlandığında Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir maçını izliyordu. Aynı zamanda açıklamanın yayımlandığını bildiğini de ifade etti.

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