Portekiz Milli Takımı'nın Norveç karşısında 2-1'lik galibiyetinin ardından, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki kriz yeniden patlak verdi. Deneyimli teknik adam, basın toplantısında bir gazeteciyle sert bir tartışmaya girerek, milli takımın kaptanına yönelik kararı için özür dileme fikrini reddetti.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alıp çeyrek finale yükselmesine rağmen, 41 yaşındaki Ronaldo'nun yokluğu hâlâ gündeme damgasını vuruyor. Oyuncu, kendisini uzun bir ısınma süresinin ardından yedek kulübesinde bırakan Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası milli takım kampından öfkeyle ayrılmıştı.

Jesus'a, Ronaldo'dan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda teknik adam sinirlenerek şu sözleri sarf etti: "Ne için özür dileyeceğim? Beni özür dilemeye iten sebep ne?" Ardından açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tüm bunların ana sebebi oyuncunun ısınmasıydı. Kararın ve yaşananların sorumluluğunu üstleniyorum, ama ne için özür dileyeceğim? Ve kime? Bu saçma bir şey."

Portekiz Futbol Federasyonu'nun medya sorumlusu konuşmanın seyrini değiştirmeye çalışsa da Jesus duruşunu yeniden vurgulayarak, "Ne için özür dileyeceğim? Sorun ne?" dedikten sonra teknik yetkileri konusunda daha net bir mesaj verdi.

Portekiz'in teknik direktörü şöyle konuştu: "Ben teknik direktörüm ve istediğimi çağırırım. Seçmek istediğim ya da kimin oynayacağına dair oyuncular konusunda kimseye danışmam. Bir teknik direktör olarak, pazarlığı kabul etmeyen konular vardır."

Jesus, oyuncunun istemesi hâlinde Ronaldo'nun dönüşüne kapıyı kapatmasa da, kriz teknik adamı giderek artan bir baskı altına sokuyor. Özellikle bir sonraki milli ara yaklaşırken; Portekiz, 14 Kasım'da Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve Ronaldo'nun milli takım kadrosuna geri dönüp dönmeyeceği ya da kopukluğun süreceği büyük bir merakla bekleniyor.