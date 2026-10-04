Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun takıma dönüşünün önünü açarak, takım kaptanının uluslararası geleceğiyle ilgili kararın sahibi olduğunu vurguladı. Bu açıklama, Ronaldo'nun mevcut ara dönemde Portekiz'in Kopenhag'daki kampından ayrılmasının ardından geldi.

Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmenin ardından konuşan Jesus, Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının bir kriz olmadığını belirtti; yaşananları kolayca çözülebilecek bir "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirdi ve Portekiz kaptanının dönüşüyle ilgili tüm ihtimallerin açık olduğunu ifade etti.

"RTP" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Ne olacağını bilmiyorum. Benim için her şey mümkün. Kendi geleceğine karar vermek Cris'e kalmış. Oynuyorsa ve bir sonraki çağrıda milli takıma katılmak istiyorsa, neden olmasın? Herhangi bir kırgınlık yok, bu sadece bir yanlış anlaşılmaydı ve bana göre çözülmesi kolay."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu ne zaman çözeceğim? Bilmiyorum. Maç bitti, ancak bundan sonra işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz." Bu, Norveç karşılaşması öncesinde kamptan ayrılmış olmasına rağmen milli takımın kapısının Ronaldo'ya kapanmadığına dair net bir mesajdı.

Teknik açıdan ise Jesus, Portekiz Milli Takımı'yla ilk 4 maçında 4 galibiyet alarak gerçekleştirdiği kusursuz başlangıcı övdü; Danimarka maçı kadar zor olmadığını kabul etmekle birlikte, Norveç karşısında en önemli şeyin galibiyeti almak ve tur atlamayı garantilemek olduğunu vurguladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "4 maç, 4 galibiyet. Bu, bu takıma ne kadar inanırsam inanayım, başladığımda belki de beklemediğim bir gidişat." Portekiz Milli Takımı'nın gücünü ve hedeflerine ulaşma kapasitesini vurgulayan Jesus, son iki maçı bekleyip bir sonraki kadro çağrısını belirleyeceklerini kaydetti.