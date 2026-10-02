Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun bu sezonki öfkesinin ilk kurbanı olmadı; ondan önce Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou gelmişti.

Ronalgo, önceki gün çarşamba günü, Avrupa Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Portekiz Milli Takımı kampını terk etmişti.

Güvenilir gazeteci Guillem Balague, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Ronaldo'nun bundan önce de bu sezonki Suudi Roshn Ligi'nde Postecoglou'ya başkaldırdığını belirtti.

Bu olay geçtiğimiz 25 Ağustos'ta, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında, Al-Nassr'ın Al-Ettifaq karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçı, Ronaldo'nun ikinci yarıda çıkmasının ardından 3-2'lik galibiyete çevirdiği karşılaşmada yaşandı.

Balague'ye göre Ronaldo ilk yarıda zorlandı ve devre bittikten sonra öfkeli bir şekilde tek başına soyunma odasına gitti; ikinci yarının başında oyundan alınınca da yedek kulübesine oturmadan sahayı tamamen terk etti.

Güvenilir gazeteci, Postecoglou'nun maç sonrası basın toplantısında bu konuya değinmediğini ve bu konunun şu ana kadar gizli kaldığını belirtti.

Ronaldo'nun bu sezonun başından bu yana Roshn Ligi ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Al-Nassr ile 7 maça çıktığını, bu maçlarda hiç asist yapmadan 3 gol kaydettiğini hatırlatalım.







