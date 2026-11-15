Jesus hakaretin acısını çıkarma sözü verdi

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, cumartesi akşamı Braga Belediye Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan ve Danimarka'ya 4-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından taraftarlara mesaj vermeye özen gösterdi; bir sonraki karşılaşma öncesinde bu kötü sonucun nedenlerini analiz etmenin ve hataları düzeltmenin gerekliliğini vurguladı.

Reklam

Portekizli teknik direktörün mesajı, sosyal medya hesapları üzerinden, ülkesinin milli takımını grubunun liderliğini garantilemekten mahrum bırakan yenilginin ardından geldi. Takım, müsabakaya birinciliği erkenden güvenceye alma fırsatına sahip olarak çıkmış olsa da, liderlik mücadelesinin kesinleşmesi son haftaya kaldı.

Jesus, milli takımın Danimarka karşısında beklenen seviyeyi gösteremediğini kabul etti; ancak takımı turnuva boyunca grubun zirvesinde tutan önceki sonuçlarına dayanarak, bu yenilgiyi takımın turnuvadaki yolculuğu boyunca ortaya koyduğu her şeyin bir yansıması olarak görmeyi reddetti.

Teknik direktör mesajında şunları söyledi: "Her zaman istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Dün en iyi hâlimizde değildik, ancak tek bir maç ortaya koyduğumuz emeği silip götürmez. Beş maçta dört galibiyet aldık ve hâlâ grubun lideriyiz."

Şunları ekledi: "Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz. Şimdi analiz etme, düzeltme ve birlik içinde, hedeflerimize ulaşmaya kararlı bir şekilde çalışmaya devam etme vakti."

Reklam Reklam

Jesus'un sözleri, milli takımın önceki maçlarda ortaya koyduğu emeğe bağlılığını yansıtırken; aynı zamanda Danimarka karşısındaki performansın istenen seviyede olmadığını ve önümüzdeki dönemin, hataların tekrarlanmaması için yaşananların gözden geçirilmesini gerektirdiğini kabul ettiğini de gösteriyor.

Related Topics

Galler maçı liderliğin kaderini belirleyecek

Portekiz Milli Takımı, salı günü Galler Milli Takımı'na Cardiff şehrinde konuk olduğunda müsabakalara geri dönmeye hazırlanıyor. Takım, bu maçta grup aşamasını birinci sırada tamamlamayı garantilemek için puan toplamaya ihtiyaç duyuyor.

Reklam

Portekiz kafilesi Galler'e eksik kadroyla gitmedi; nitekim Joao Palhinha ve Ruben Dias'ın cezalı olmaları nedeniyle, Bernardo Silva'nın ise sakatlık sonucu forma giyemeyeceği kesinleşti. Bu durum, teknik heyeti kritik karşılaşma öncesinde eksiklerle başa çıkma zorluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Portekiz, grup hesaplarını Danimarka karşısında bitirmeyi hedefliyordu; ancak dörde bir kaybedilen maç, son haftaya kadar beklemesini zorunlu kıldı ve grup liderliğini Galler maçının sonucuna bağlı hâle getirdi.

Reklam

Jesus'un, maç hazırlıkları sırasında takımın Danimarka karşısındaki performansını gözden geçirmesi ve yenilgiye yol açan hataları tespit etmesi bekleniyor. Bu, Portekiz Milli Takımı'nın liderliğini perçinlemeyi ve grup aşamasını Braga'daki görüntüsünden farklı bir biçimde tamamlamayı hedeflediği son sınavdan önce gerçekleşecek.