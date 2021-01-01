YORUM | Pep Guardiola'nın santrforsuz sisteminde Gabriel Jesus'un hâlâ bir rolü olabilir

Brezilyalı forvet, Liverpool maçında on birin dışında kalsa da önümüzdeki maçlarda yeniden anahtar bir rol edinebilir.

Manchester City'de bu sezon takımın iki as forvet oyuncusu Sergio Agüero ve Gabriel Jesus zaman zaman sakatlık, zaman zaman form durumu ve koronavirüs sebebiyle bazı maçlarda görev yapamadı. Özellikle Agüero yaşadığı sakatlıkların ardından bir de koronavirüse yakalanınca bu sezon aldığı toplam süre 260 dakikada kaldı. Agüero sonunda sakatlıklarını atlattı ve artık City'ye bu sezon daha fazla katkı vermek için hazır.

Jesus da sakatlığının yanı sıra virüse yakalanmıştı ve bu yüzden oynanan maçların yarısında görev yapamamıştı. Ancak geçtiğimiz ay geri dönerek City'nin üst üste en çok galibiyet alan İngiliz ekibi olmasında önemli rol oynadı.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile deplasmanda karşılaşan City'de Jesus mücadeleye kulübede başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Pep Guardiola, Phil Foden'ı sahte 9 olarak oynatırken ikinci yarıda ise 4-4-2 sistemine geçiş yaptı. Jesus ise 72. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna dâhil oldu.

Guardiola onun için, "Maçtan önce soyunma odasında arkadaşlarına inanılmaz derecede destek verdi. Oynadığında ise her zaman iyi oynuyor" diye görüş belirtti.

Pep Guardiola, City'de bu sezon santrfor olmadan, birçok oyuncunun sürekli yer değiştirdiği, hızlı hareket eden ve hücum eden bir sistem geliştirdi. İlkay Gündoğan takımın en uçta oynayan oyuncusu konumunda ve bu sezon 11 gol attı. Bu aynı zamanda 30 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki en fazla gol sayısı oldu.

Santrforsuz sistemdeki başarıya rağmen ise Guardiola henüz orta saha oyuncularıyla dolu olan ütopik vizyonuna tamamen geçmeye hazır değil. Bu sebeple Guardiola, Agüero'nun bir an önce hazır hâle gelmesini dört gözle bekliyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Agüero ile yeni kontrat yapılmaması hâlinde Dortmund'dan Erling Haaland, Inter'den Romelu Lukaku ve Southampton'dan Danny Ings, kulübüm olası transfer hamleleri olarak görülüyor. Ancak bu hamleler, Jesus'un takımdaki geleceği konusunda kafalarda soru işareti bırakıyor. Çünkü Jesus, 2017'de transfer edildiğinde Agüero'nun halefi olarak lanse ediliyordu.

City'de 174 maçta 76 gol atan Jesus'un bu rakamı Agüero'ya göre az olsa da iyi bir bitiriş oranına sahip.

Jesus dünyanın en iyi golcülerinde bile var olmayan bir enerji ve çalışma seviyesine sahip, bu özellikleri onu City'de özel bir oyuncu olarak ön plana çıkarıyor. Jesus, Guardiola'nın akıcı hücum hattına uyacak zekâya ve esnekliğe sahip.

Brezilyalı forvet, santrforsuz bir sisteme ayak uydurabilecek dünyadaki en iyi oyunculardan biri olabilir.