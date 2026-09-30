Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun kendisine taktiksel tercihlerini dayatamayacağını vurgulayarak, milli takım içinde karar merciinin teknik direktör olduğunun altını çizdi. Bu açıklamaları, yarın perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak Danimarka maçının basın toplantısında yaptı.

Jesus şunları söyledi: "Ona (Ronaldo) Norveç ve Danimarka maçlarına başlamayacağını söyledim. Cris ile bir yıl çalıştım. Fiziksel durumunu çok iyi biliyorum. Zaten Suudi Arabistan'da da bunu yapıyordum, her 3 günde bir maç oynadığımız zamanlarda... Ona, ihtiyaç duyulduğu yerde ve zamanda sahada olacağını belirttim. Nitekim öyle de oldu."

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"Karar mercii"

Ronaldo'ya sözlü bir söz verdiği konuşulmasına rağmen onu Norveç karşısında oynatmamasıyla ilgili olarak Jesus, teknik ekibin önceliğinin takımın çıkarı olmaya devam ettiğinin altını çizdi ve Erling Haaland ile arkadaşları karşısındaki maçın gidişatının 41 yaşındaki forveti oyuna sokmaya izin vermediğini belirtti.

Jesus bu konuda şunları söyledi: "İstediğim şeyi vaat edebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça başlamayacağını ve yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakikalığına ihtiyacım olursa oynar, ihtiyacım olmazsa oynamaz. Hiçbir oyuncu benim düşüncelerimi değiştiremez, ne o ne de futboldaki bir başkası, hatta hiçbir başkan bile; bu asla olmayacak."

Sporting Lizbon ve Benfica'nın eski teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Statü bir şeydir, ama kurallar herkes için tektir. Statü, onun geçmişinden ve kariyerinden gelir... Dikkat etmek gerekir, ama ben her zaman takımın hedefine göre karar veririm. Karar veren benim. Benimle çalışan bunu bilir. Kulüpte emir veren başkandır, takımda ise emir veren benim."

Ronaldo'nun Danimarka karşısında asıl forvet Gonçalo Ramos'un yerine oyuna girip girmeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Bu maça bağlı."

Jesus'un açıklamaları, geçtiğimiz pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç'e karşı alınan galibiyette (2-1) forma giymemesi nedeniyle Ronaldo'nun öfkelendiğine dair çıkan söylentilerin ardından geldi.

"Don", maçta yedek kulübesinden bile olsa forma giymedi; ayrıca pazartesi ve salı günleri takım arkadaşlarıyla antrenman yapmadı. Jesus, maçtan önce onu oyuna sokmayı planladığını, ancak ilk 11'de başlamasının muhtemel olmadığını açıklamıştı.

Oslo'da bitiş düdüğünün çalmasının ardından Ronaldo, doğrudan yedek kulübesinden tünele yöneldi ve takım arkadaşlarına maça gelen Portekizli taraftarları selamlamada katılmadı.