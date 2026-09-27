Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i, ülkesinin bugün pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynayacağı maç kadrosuna almadı.

32 yaşındaki oyuncu, geçen perşembe Lizbon'da Galler karşısında alınan 1-0'lık galibiyette maçın sonlarına doğru oyundan çıkarılmıştı ve teknik direktör Jesus, Oslo'daki maçta forma giymeyeceğini doğruladı.

Portekiz teknik direktörü, Bruno Fernandes'in United ile son maçlarda ağrı çekerek oynadığını iddia etti; bu bilgiyi "Daily Mail" gazetesi aktardı.

Jesus şunları söyledi: "Galler maçında, sahaya mevcut tüm oyuncularımızla çıktık, ancak Bruno Fernandes karmaşık bir sorunla sakatlanarak oyundan çıktı."

Şöyle devam etti: "Bruno, yaklaşık üç maçtır bu ağrıyı çektiğini söyledi ve bu, Galler karşısında her zamanki seviyesinde olmasını engelleyen etkenlerden biriydi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O benim oyuncumdu ve onu çok iyi tanıyorum. Kendisiyle zaten konuştum. Onu bu maçta riske atmamayı ve Danimarka maçına (perşembe günü Kopenhag'da) hazır ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde çıkmasını tercih ediyorum."

Fernandes, United'ın bu sezon şu ana kadar oynadığı beş Premier Lig maçının tamamında 90 dakika sahada kaldı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında alınan 4-0'lık galibiyette de forma giydi.

Ayrıca, takımın Carabao Kupası'nda kendi sahasında Brighton karşısında iki gollük üstünlüğü elinden kaçırmasının ardından maçı kurtarma denemesinde oyuna sonradan dahil edildi.

Manchester United, 10 Ekim cumartesi günü kendi sahasında Tottenham karşısında yeniden mücadeleye dönüyor. Takım, Michael Carrick yönetiminde sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı; Premier Lig'deki tek galibiyetini Ipswich karşısında elde etti ve bu maçta 5-2'lik galibiyeti sağlamak için Fernandes'in hat-trick yapmasına ihtiyaç duydu.







