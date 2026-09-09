Barcelona'nın yeni golcüsü Brezilyalı Gabriel Jesus, geçen yaz transfer döneminin bitmesinden önce Katalan kulübüyle imzalamadan hemen önce Arsenal'de yaşadığı kötü deneyimi anlattı.

Gabriel Jesus (29 yaşında), geçen pazar günü İspanya Ligi'nde Valencia'yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Brezilyalı golcü, 10 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer edildi ve Atletico Madrid'in golcüsü Julian Alvarez'in Blaugrana'ya transferinin çıkmaza girmesinin ardından Katalan takımının yazın gerçekleştirdiği son transfer oldu.

Mestalla Stadı'nda Barcelonalı bir oyuncu olarak ilk dakikalarını geçirdikten sonra Gabriel Jesus, Barcelona'ya nasıl satıldığını anlattı ve Arsenal'deki son günlerinde yaşadığı zorlu durumu detaylandırdı.

Jesus, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Gerçek şu ki antrenman yapıyordum. Her zamanki gibi sezon hazırlık dönemini Arsenal'le tamamen geçirdim. Belli ki orada muhtemelen oynamayacağımı veya çok fazla fırsat bulamayacağımı önceden biliyordum, ama bunu bana kimse söylemedi."

Ve ekledi: "Bildiğiniz gibi ben profesyonel bir oyuncuyum, bu yüzden grupla birlikte antrenman yapmaya devam ettim. Sonra birdenbire beni tek başıma antrenman yapmaya koydular. Antrenman yapmaya devam ettim ve yeniden en üst düzeyde oynama fırsatı bulmam ihtimaline karşı hazır olmak için elimden gelenin en iyisini yaptım."

Jesus, Blaugrana'da oynama hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğu için Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun çabalarını övdü.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelme şansımın olduğunu biliyorduk ve her ne olursa olsun hemen evet dedim. Burada olduğum için son derece mutluyum."

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