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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
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Jesus'a milli ara öncesi ağır darbe

J. Jesus
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Nedir?

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Juventus oyuncusu Francisco Conceiçao'ya 3 maç ceza vermesinin ardından büyük bir darbe aldı. Ceza, Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında oynanan ve Portekiz'in "Dragao" Stadı'nda 2-1 kazandığı maçta yaşanan kırmızı kart sonrası verildi.

Portekiz basınından "A Bola" gazetesine göre, UEFA Disiplin ve Etik Kurulu, Conceiçao'ya hakeme küfürlü sözler yönelttiği gerekçesiyle ceza verdi.

Portekizli kanat oyuncusu, itiraz nedeniyle üst üste iki sarı kart görerek 86. dakikada kırmızı kart görmüştü. Ardından soyunma odasına giderken dördüncü hakemle sözlü tartışmaya girmiş, bu da milli takımın teknik ekip üyelerinin müdahalesini gerektirmişti.

Verilen ceza uyarınca Conceiçao, Portekiz'in grup aşamasındaki son iki maçında, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Cardiff'te Galler karşısında forma giyemeyecek.

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Cezanın etkileri bununla da sınırlı kalmayacak; oyuncu, önümüzdeki mart ayında oynanması planlanan çeyrek final ilk maçında da forma giyemeyecek. Zira Portekiz Milli Takımı bu tura çıkışını zaten garantilemiş durumda.

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu, cezanın hafifletilmesi veya iptal edilmesi amacıyla ceza kararına itiraz etme hakkını saklı tutuyor.

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