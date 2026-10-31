Jesus'a milli ara öncesi ağır darbe

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Juventus oyuncusu Francisco Conceiçao'ya 3 maç ceza vermesinin ardından büyük bir darbe aldı. Ceza, Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında oynanan ve Portekiz'in "Dragao" Stadı'nda 2-1 kazandığı maçta yaşanan kırmızı kart sonrası verildi.

Portekiz basınından "A Bola" gazetesine göre, UEFA Disiplin ve Etik Kurulu, Conceiçao'ya hakeme küfürlü sözler yönelttiği gerekçesiyle ceza verdi.

Portekizli kanat oyuncusu, itiraz nedeniyle üst üste iki sarı kart görerek 86. dakikada kırmızı kart görmüştü. Ardından soyunma odasına giderken dördüncü hakemle sözlü tartışmaya girmiş, bu da milli takımın teknik ekip üyelerinin müdahalesini gerektirmişti.

Verilen ceza uyarınca Conceiçao, Portekiz'in grup aşamasındaki son iki maçında, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Cardiff'te Galler karşısında forma giyemeyecek.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Cezanın etkileri bununla da sınırlı kalmayacak; oyuncu, önümüzdeki mart ayında oynanması planlanan çeyrek final ilk maçında da forma giyemeyecek. Zira Portekiz Milli Takımı bu tura çıkışını zaten garantilemiş durumda.

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu, cezanın hafifletilmesi veya iptal edilmesi amacıyla ceza kararına itiraz etme hakkını saklı tutuyor.