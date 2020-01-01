Jesse Sekidika: Galatasaray'a gelmeyi çok istedim

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, "Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri Fatih Terim" dedi.

'ın ile sözleşmesini feshettikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Birçok teklif aldığını ancak aklının hep Galatasaray'da olduğunu söyleyen Nijeryalı kanat oyuncusu, "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Çok büyük bir kulübe geldim. Elimden geleni yapacağım" dedi.

Sekidika, teknik direktör Fatih Terim hakkında sorulan soruya ise "Buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri zaten Fatih Terim. Çalıştığı oyuncuları çok iyi yerlere getirdi. Genç bir oyuncuyum. Ondan öğreneceğim çok şey var. Umarım ben de onunla iyi yerlere gelirim" diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarına da teşekkür eden Sekidika, "Türk Telekom Stadyumu'na çıkacağım için heyecanlanıyorum. Takıma inanılmaz destek veriyorlar. Beni de çok sıcak karşıladılar" ifadelerini kullandı.