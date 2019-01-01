Jesper Olsen: Pogba, United’dan ayrılabilir

Manchester United’ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba’nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları tekrar ortaya atıldı.

Kırmızı şeytanların eski oyuncularından Jesper Olsen’e göre, Pogba eğer için oynamak istemediğine karar verirse kulüpten ayrılabilir.

Pogba’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı “ bütün oyuncular için bir rüya” açıklaması da önümüzdeki sezon vatandaşı Zinedine Zidane ile bir araya gelebileceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Jesper Olsen, Omnisport’a yaptığı açıklamada “Eğer bir kulüp için oynamak istemiyorsan, ayrılırsın. Bana kalırsa Pogba için de durum bu şekilde. Manchester United, Pogba olmadan da yoluna devam edebilir. Ancak onun burada kaldığını görmek harika olur çünkü takımın önemli bir parçası.” İfadelerini kullandı.

Sezon başında Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlardan dolayı takımdaki geleceği belirsizleşen Pogba, yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından İngiliz kulüpte mutlu olduğunu açıklamıştı.