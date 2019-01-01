Jean-Pierre Papin: Uzun süredir PSG'ye karşı bu kadar cesur oynayan bir takım görmemiştim

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Papin, Galatasaray'ın oyunu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'nin 'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fransız futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, beIN Sports' a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ı tahmininden çok iyi bulduğunu söyleyen Papin, "Uzun süredir ’e karşı cesur bir oyun sergileyen bir takım görmemiştim" dedi.

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"Orta sahada Steven Nzonzi ve arkadaşları PSG'ye kafa tuttular," diyen Papin, "Eksik olan şey ise Falcao’nun yeterince desteklenmemesiydi. Kanatlar tam çalışmadı, destek forveti Ryan Babel’den gereken yardımı alamadı" yorumunu yaptı.

"Jean Michael Seri kısa paslarda çok iyi. Nzonzi’nin de kısa paslardaki başarısıyla sanırım Galatasaray biraz buna doğru evriliyor," tespitinde bulunan Papin, "Fernando Muslera ise büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olmasına şaşırmamak lâzım" dedi.

Son olarak, "Fatih Terim, PSG'nin tehlike yaratacağı pozisyonlara önlem alıp kendi sistemini de değiştirmiş gibi gözüktü," diyen Papin, "Başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Galatasaray’ın bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının üstüne çıktIlar" şeklinde konuştu.