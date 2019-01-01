Jean Michael Seri için Didier Drogba devrede

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, vatandaşı Jean-Michel Seri’nin transferi için devreye girdi.

Orta saha transeri için çalışmalarını sürdüren , forması giyen Jean-Michel Seri’yi kiralamak için harekete geçti.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Sarı Kırmızılılar, futbolcu ile 2.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Seri’nin teklifi kabul etmesinde vatandaşı Didier Drogba ile eski takım arkadaşı Ryan Babel’in de büyük etkisi oldu.

Fulham da Galatasaray’ın 1 yıllık kiralama teklifine ‘Evet’ derse, Seri yeni sezonda parçalı formayı giyecek.

Unutamayacağın bir kulüp

Seri ile yaptığı görüşmede Galatasaray’a referans olan Drogba, “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et. Kariyerin boyunca hiç unutamayacağın bir kulüp, hayran kalacağın bir şehir ve tutkulu bir taraftar göreceksin” ifadelerini kullandı.

Fulham’a 1.5 milyon euro

Transfer görüşmesinin futbolcu ayağını olumlu sonuçlandıran Galatasaray, ardından Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelen İdari Menajer Şükrü Hanedar, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif etti.

Fulham yönetimi bu teklife henüz bir yanıt vermiş değil. Bekleyişin ardından ‘kabul’ yanıtı gelirse, G.Saray’ın orta sahadaki yeni savaşçısı Seri olacak. Haziran ayını Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda geçiren Seri ’daki organizasyonda 2 maçta oynadı. Seri geçen sezon Fulham’da ise 34 maçta şans buldu.