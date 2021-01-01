Jean Michael Seri Bordeaux yolunda

Galatasaray'ın da gündeminde olan Jean Michael Seri yeniden Fransa Ligi'ne dönüyor.

Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Galatasaray'ın da gündeminde yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin sezon sonuna dek kiralık olarak Bordeaux forması giyeceği öğrenildi.

Aşil tendonu kupan Otavio'nun boşluğunu Seri ile doldurmak için bir süredir görüşmelerde bulunan Fransız ekibinin bu transferde mutlu sona ulaştığı ve Seri'nin birkaç gün içerisinde yeni takımına katılacağı ifade edildi.

Nice forması giydiği dönemde Avrupa'nın en gözde orta saha oyuncularından biri olan Seri, 2018 yazında 25 milyon sterlin karşılığında Premier Lig'in yeni takımı Fulham'a transfer olmuştu.

Takımının lige veda etmesinin ardından geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralanan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon geri döndüğü Fulham ile sadece iki maça çıktı.