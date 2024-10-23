Jayden Oosterwolde sezonu kapattı mı? Mourinho açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumunu açıkladı.

Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanmıştı

Sezonu kapatmış olabilir

Mourinho açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli, Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Mourinho şunları söyledi: "İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bu."

"Sol bek için belki televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Jayden kadroda yok. O uzmanların her şeye bir çözümü var. Sizin tavsiyelerinizi alırsam yarın korunmuş olurum. Belki Szymanski dersiniz. Kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Uzman tavsiyesi belki böyle olur. Sonrasında bakarız onun olduğu tarafta Rashford mı yoksa Garnacho mu oynayacak."

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Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın kulüp elçiliği görevinden alınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Mourinho şunları söyledi: "Alex Ferguson'la harika bir ilişkim var. Belgeselim yayınlandığında ona olan sevgimi ve saygımı göreceksiniz. Elçilik rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarının sevgisine sahip. İhtiyacı olmadığı birkaç poundu kazanmasından bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum."

"Ben onlara karşı mücadele ettiğim zaman her zaman büyük takımlarla rakip oldum Porto'yla Avrupa şampiyonu olmuştum. Chelsea ve Real Madrid gerçekten çok büyük takımlar. İki takımı kıyaslarsak, arada büyük bir boşluk ve fark var ve bunu kapatmak için çalışacağız."