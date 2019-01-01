Javier Tebas: Neymar ve Ronaldo, Messi kadar önemli değil

La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada Neymar ve Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi kadar önemli olmadığını belirtti.

Neymar'ın, eski takımı 'ya dönüp dönmeyeceği konusu uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Özellikle Philippe Coutinho'nun 'e transfer olması, Brezilyalı yıldızın geri dönme ihtimalini de kuvvetlendirdi.

'de teknik direktör Thomas Tuchel de geçtiğimiz günlerde Neymar'ın geleceğine dair bir fikrinin olmadığını söylemişti.

Başkanı Javier Tebas, bu konu üzerinden tartışma yaratacak bazı açıklamalarda bulundu. Tebas, Neymar'ı yeniden İspanya'da görmekten mutlu olacağını ifade etse de bu transferin çok da önemli olmadığını savundu.

Neymar'ın ve Ronaldo'nun La Liga'da Messi kadar önemli olmadığını dile getiren Tebas, Marca'ya verdiği röportajında şunları söyledi:

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''Tabii ki de Neymar'ın dönmesini çok isterim. O çok yetenekli bir futbolcu. Geri dönmesi çok önemli fakat; La Liga'yı La Liga yapan oyunculardan biri değil. bile öyle değildi. Neymar gibi bir futbolcu, oynadığı takımlarda iz bırakıyor ancak olmazsa olmaz değil. Diğer yandan ise La Liga'nın varisi.''

2017'de 222 milyon euro gibi astronomik bir bedelle Neymar'ı kadrosuna katan PSG, oyuncunun bu ücretin altında satılmasını istemiyor. Ancak hem hem de Barcelona'nın bu ücreti ödemesindeki en büyük problem, Finansal Fair Play. Öte yandan Katalan ekibi Antoine Griezmann ve Frenkie de Jong'u alırken Real Madrid de Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo'yu transfer ederek halihazırda oldukça fazla para harcamış durumda. Bu sebeplerden ötürü Neymar'ın geleceği hala belirsiz.

Neymar'ın transferiyle ilgili sözlerine devam eden Tebas, ''Eğer Neymar'ı istiyorlarsa iki takım da finansal açıdan bunu karşılayabilir. Ama ben, bu olaya karışmayacağım çünkü bilmediğimiz birçok faktör var'' diyerek açıklamasını tamamladı.