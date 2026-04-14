Javier Mascherano sürpriz bir karar vererek Inter Miami'nin teknik direktörlüğünden derhal istifa etti

Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla Javier Mascherano'nun artık Inter Miami'nin teknik direktörü olmadığını duyurdu. Ocak 2025'in başından beri takımın başında olan 41 yaşındaki Arjantinli teknik adam, "kişisel nedenlerle" görevinden ayrılıyor.

Mascherano, kulübün web sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Herkese, kişisel nedenlerle Inter Miami CF'nin baş antrenörlüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğimi bildirmek istiyorum" dedi. Kesin neden henüz bilinmiyor.

"Öncelikle kulübe bana duydukları güven için, organizasyonun tüm çalışanlarına ortak çabaları için, ama özellikle de unutulmaz anlar yaşamamızı mümkün kılan oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara ve La Familia'ya da teşekkür etmek istiyorum, çünkü onlar olmasaydı tüm bunlar mümkün olmazdı. Hepinize kocaman bir kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve her şey için teşekkür ediyorum” dedi Mascherano.

“Javier, bu kulübün tarihinin bir parçası olarak kalacak ve Inter Miami CF ailesinde her zaman özel bir yere sahip olacak,” dedi genel menajer Jorge Mas, Mascherano’nun ayrılışını üzüntüyle karşıladı.

“Sadece MLS Kupası’nı kazanma ve takımın Club World Cup’taki tarihi başarısı gibi unutulmaz performanslarda kilit rol oynaması nedeniyle değil, aynı zamanda takım kaptanı olarak gösterdiği özveri ve günlük çabasıyla verdiği örnek nedeniyle de. Kararını saygıyla karşılıyoruz ve yaptığı her şey için kendisine çok minnettarız. Profesyonel ve kişisel geleceğinde kendisine en iyisini diliyoruz.”

Bölgesel düzeyde, Mascherano'nun liderliğindeki Inter Miami, Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda yarı finale yükseldi ve bu turnuvaya sadece üçüncü kez katıldığı halde Leagues Cup finaline ikinci kez yükseldi.

Böylece Lionel Messi ve takım arkadaşları yeni bir teknik direktör atandı. Inter Miami'nin yaptığı açıklamaya göre, Guillermo Hoyos şimdilik bu görevi üstlenecek.