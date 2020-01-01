Javier Mascherano futbolu bıraktı

Liverpool ve Barcelona'nın eski yıldızı Javier Mascherano futbol hayatına son noktayı koydu.

ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Javier Mascherano, yeşil sahalara veda etti.

36 yaşındaki Arjantinli, kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 17 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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Futbol hayatı boyunca en iyi performansı göstermeye çalıştığını belirten Mascherano, "Salgın sonrası tekrar bir kıvılcım hissedeceğimi düşündüm ancak gerçek şu ki olmadı. Artık kenara çekilip bu yarışı bitirmenin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Mascherano, Corinthians, , , ve Hebei China Fortune takımlarıda forma giydi.

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Barcelona ile 5 ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mascherano, oynadığı kulüplerde 555 maça çıktı ve 4 gol attı.