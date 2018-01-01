Javier Hernandez, Valencia yolunda

West Ham'da yeterince forma şansı bulamayan Chicharito, Valencia'nın transfer listesinde.

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Javier Hernandez, West Ham United'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Meksikalı yıldız, La Liga ekiplerinden Valencia'nın yakın markajına girdi. İstediği gibi bir sezon geçirmeyen İspanyol ekibi, Hernandez'i kadrosuna katarak gol sorununu çözmek istiyor.

2017'nin yazında Leverkusen'den 17 milyon euro karşılığında West Ham'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Londra'da istediği kadar şans bulamıyor. Bu sezon 13 lig maçında görev yapan Hernandez, 4 gol atıp 2 asist yaptı.